5/09/2014

Avec HPC-PME, Algo'Tech se câble au calcul intensif

Avec le soutien de l’Initiative HPC-PME, lancée fin 2010 par Bpifrance, GENCI et Inria, la société Algo’Tech, spécialisée dans l’édition de logiciels de schématique électrique et de câblage pour les travaux publics, les machines industrielles et les systèmes embarqués, a réalisé avec succès le passage au HPC (High Performance Computing ou calcul haute performance) de son logiciel de câblage électrique.

Basée à Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley, partenaire de l’Initiative HPC-PME, l’entreprise, qui emploie une dizaine de personnes, souhaitait proposer à ses clients issus aussi bien de l’aéronautique que de l’automobile une solution pouvant rapidement simuler des systèmes électriques et électromagnétiques de très grande taille et offrir ces services de simulation en mode cloud .

Saut technologique réussi

Dans cette perspective, Algo’Tech et Inria ont travaillé autour de l’outil-logiciel de simulation PaStiX développé au sein de l’équipe de recherche commune HIEPACS (Inria, université de Bordeaux, CNRS - UMR 5800 et Institut polytechnique de Bordeaux). La PME a bénéficié d’un transfert de compétences dans le cadre de travaux sur le modèle du thésard-conseil réalisés par le doctorant Xavier Lacoste.

Cette collaboration, appuyée par un soutien financier de Bpifrance, a permis à la PME de réaliser le saut technologique nécessaire au développement d’une version de son logiciel adaptée au HPC, qui sera commercialisée prochainement.

À terme, les autres logiciels proposés par l’entreprise bénéficieront également d’une version tirant profit du calcul intensif.

Pour Jean-Michel Petolat, P.-D.G. de Algo’Tech, « le HPC représente une approche très intéressante pour résoudre des problèmes complexes tels que la simulation de la susceptibilité des équipements aux effets électromagnétiques. Cela nous permet aussi d’élargir le champ de nos compétences et donne encore plus d’ampleur à notre politique de recherche et d’innovation qui fait la force de l’entreprise. Par ailleurs, nous avons la conviction que ces services en mode cloud pourront être proposés fructueusement aux PME confrontées au même type de problèmes et contribuer à démocratiser le HPC vers les PME, avec toutes les retombées que nous pouvons en espérer. »

HPC-PME, un levier efficace

« La réussite d’Algo’Tech démontre que l’Initiative HPC-PME constitue un levier efficace pour dynamiser les PME françaises. C’est un atout pour un pôle de compétitivité comme Aerospace Valley dont l’ambition est de faire croître les emplois sur son territoire dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués » , se félicite Agnès Paillard, présidente du pôle de compétitivité, partenaire dès l’origine de l’Initiative. Dernière étape de son projet industriel menée dans le cadre de l’Initiative HPC-PME, Algo’Tech a été sélectionnée par le projet européen Fortissimo pour déployer son offre logicielle sur une plate-forme cloud commerciale. Elle est ainsi complètement intégrée et visible dans l’écosystème du calcul intensif européen.

Mots-clés : Hiepacs Calcul intensif HPC-PME Centre de recherche Inria - Bordeaux - Sud-Ouest PaStiX HPC