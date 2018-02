Rencontre

Lola Kovacic - 12/03/2014

Rencontre art et science avec le robot humanoïde Poppy : Êtres et Numérique

Du lundi 24 février au mercredi 5 mars 2014, la chapelle du lycée Saintonge de Bordeaux accueillait la rencontre Êtres et Numérique : résidence art et science durant laquelle s'est produit un duo robot/danseuse. Cette expérience à la croisée entre art et science sera reproduite le jeudi 13 mars, à partir de 17h45, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle plate-forme du Lycée.

Le projet Êtres et Numérique investit artistiquement la robotique humanoïde afin de questionner le rapport du corps à la chose numérique. Lors de la rencontre, le public est amené à manipuler et à s’approprier des dispositifs technologiques et robotiques, mais au-delà, à réfléchir au rapport entre humain et robot.

Pour les chercheurs en robotique, cette rencontre a un triple enjeu : à la fois d’explorer les interactions Homme-robot, de développer les champs d’actions du robot et de partager avec le public l’objet de leur recherche, l’utilisation des robots comme outils pour étudier l’Homme. Du point de vue artistique, il s’agit d’interroger le mouvement, d’évoluer entre technique et poétique du geste et de favoriser le glissement, la dérive et la précipitation des mouvements.

Un volet pédagogique : découverte de l’art et de la robotique

Pendant la durée de la résidence, des ateliers de formation à la robotique et à l’art ont été proposés aux élèves du lycée Saintonge, particulièrement impliqué dans les expérimentations pédagogiques.

Poppy, un robot humanoïde open-source

Poppy est un robot humanoïde conçu par l’équipe-projet Flowers* du centre de recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest. Son corps, imprimé en 3D est inspiré du vivant et a été créé pour étudier le rôle du corps dans l’apprentissage moteur et les interactions sociales. Grâce à sa structure et à son code open source , Poppy est une plate-forme d’expérimentation que chacun peut utiliser ou modifier.

Équipe : Direction artistique: Marie-Aline Villard, danseuse-chercheuse - Amandine Braci, artiste plasticienne. Chercheurs: Pierre-Yves Oudeyer, directeur de l’équipe-projet Inria Flowers - Matthieu Lapeyre, concepteur du robot Poppy.Compositeur-électroacousticien: Jean-Marc Weber.Coordinateur: Point barre de La Fabrique Pola. Avec le soutien financier du Conseil régional d’Aquitaine (dans le cadre de l’aide Aquitaine proto). En partenariat avec : Perspectives Comacina, capsule créative - Point barre, association d’artistes-plasticiens à Bordeaux - Lycée des métiers Saintonge à Bordeaux - Espace 29, lieu d’exposition et résidence d’artistes à Bordeaux – Le Meilleur Des Mondes est à écrire, webmagazine - Cap sciences, centre de culture scientifique technique et industrielle de Bordeaux.

* commune avec l’ENSTA ParisTech.

Mots-clés : Art et science Robotique humanoïde Inria Bordeaux - Sud-Ouest