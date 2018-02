Partenariat académique

Vanessa Cabet - 4/11/2016

IHU Liryc : l’inauguration au rythme du coeur

L’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Liryc, a été inauguré le 4 novembre 2016 en présence de nombreuses personnalités du monde clinique et politique.

À l’origine, Liryc, l’institut de rythmologie et modélisation cardiaque, a été créé pour mieux comprendre et traiter les dysfonctionnements électriques du cœur, à l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires responsables de près d’un tiers des décès dans le monde. Lyric est constitué de chercheurs académiques, de cliniciens et d’industriels.

Inria est membre fondateur de l’IHU et c’est tout naturellement que l’équipe–projet Carmen collabore de près avec les équipes sur place. En effet, Carmen s’intéresse aux modèles et aux méthodes numériques qui permettent la simulation de l’électrophysiologie cardiaque, de l’échelle cellulaire à l’échelle de l’individu. Les problématiques qui en résultent portent notamment sur l'amélioration de la compréhension et du traitement des pathologies cardiaques d’origine électrique et la valeur informative des signaux électriques disponibles. Pour cela, l’équipe participe au programme de travail de l’IHU LIRYC à Bordeaux afin d’être au plus proche de ces problématiques. Elle construit les modèles mathématiques et des outils de simulation performants qui aideront à la compréhension des mécanismes des maladies cardiaques et à la mise en place de traitements personnalisées et optimisés. Un défi consiste à rendre les simulations fiables et accessibles à la communauté médicale, afin qu’elle puisse les intégrer dans ses pratiques.

Mots-clés : Cardiologie Electrocardiologie CARMEN Modélisation Santé