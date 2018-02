Salon de recrutement

Lola Kovacic - 27/01/2014

Rencontrez les acteurs de la recherche scientifique en Aquitaine

Les 6, 7 et 8 février 2014, les quatre établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) d'Aquitaine seront présents sur le salon AQUITEC, 1er salon régional de l’orientation, des métiers, de l'emploi et de la formation. Parc des Exposition, Bordeaux-Lac : Stand C1 / Hall 1, allée B - Espace Enseignement Supérieur

Un stand commun pour des échanges plus enrichissants

Pour la quatrième année consécutive, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), présentent la diversité des métiers de la Science. Qu'il s'agisse des différents modes de recrutement, des formations permettant d'y postuler, de témoignages de chercheurs sur leurs activités, les visiteurs du stand pourront obtenir des réponses directes à leurs questions.

Afin de faire mieux connaître les métiers de la recherche mais aussi les sciences du numérique, le centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest a selectionné plusieurs animations et démonstrations : le robot humanoïde Poppy, la découverte des algorithmes, une viste virtuelle, ainsi que l’Isoloir (dispositif conçu par Tralalère). Le Jeu « Inria remue tes méninges ! » sera proposé aux petits et grands sur le stand, avec à la clé un superbe lot. Venez tenter votre chance !

La diversité, une réalité : 80% des métiers de la recherche sont issus de profils variés

Le fonctionnement de la recherche scientifique fait coexister des profils extrêmement variés. Pour qu'un chercheur puisse exercer son activité, il s'appuiera en moyenne sur quatre ingénieurs et techniciens, tant pour construire et manager des projets de recherche, que pour contribuer à leur mise en œuvre technique et à leur suivi administratif. De la salle d'expérimentation au secrétariat, toute une chaîne de compétences est mise en place pour garantir une recherche de qualité. Par ailleurs, la pluralité des métiers exercés dans la recherche scientifique contribue à la créativité et à la compétitivité des équipes de recherche de nos instituts.

Richesse et diversité de parcours professionnels sur l’espace thématique

Sur l’espace thématique des métiers de la Science – Stand C1, allée B, Hall 1 – les services des Ressources Humaines des quatre EPST informeront le public sur l’ensemble des modalités d’entrée. Les échanges et discussions sur les parcours professionnels des chercheurs, ingénieurs et techniciens de la recherche seront facilités à travers un panel d’activités qu’ils présenteront de façon ludique : réalisation d’expériences telles que la régénération de plantes, l’extraction d’ADN, l’interaction avec le robot humanoïde Poppy, le labyrinthe virtuel, l’observation au microscope, la supraconductivité, la découverte des algorithmes, etc.

