Projet immobilier

Séverine Valerius - 23/09/2010

Inria Bordeaux – Sud-Ouest poursuit son développement

Inria Bordeaux – Sud-Ouest poursuit son développement en Aquitaine avec la construction de son bâtiment dédié à la recherche en sciences et technologies du numérique.

La première pierre du centre de recherche d'Inria Bordeaux - Sud-Ouest a été posée le 23 septembre dernier sous la houlette de Michel Cosnard, président-directeur-général d’Inria et de Claude Kirchner, délégué général à la recherche et au transfert pour l’innovation - directeur du centre Inria Bordeaux-Sud-Ouest, en présence de Dominique Schmitt - préfet de la région, Alain Rousset - député de la Gironde et président du conseil régional d’Aquitaine, Jean-Jacques Benoit - vice-président de la CUB en charge de l'agglo-campus et maire de Pessac et Alain Boudou - président de l'université Bordeaux 1.

Construction d'un bâtiment dédié à la recherche en sciences et technologies du numérique

Créé en janvier 2008, le centre de recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest a entrepris un projet de construction d’un bâtiment pour la recherche en sciences et technologies du numérique au sein du campus STIC bordelais. Les objectifs affichés sont clairs : soutenir la croissance du centre et permettre l'accueil des équipes de chercheurs ainsi que l’ensemble des services support et d'accompagnement de la recherche. Actuellement, les quelque 300 personnes concernées sont réparties sur sept sites différents.

Un bâtiment au cœur du campus universitaire bordelais

Financé dans le cadre du contrat de projet État-région 2007-2013 pour un budget global de 16,6 M€ HT par l'État, le conseil régional d’Aquitaine, et la CUB (l’université Bordeaux I a fait don du terrain), ce bâtiment de plus de 7000 m² ouvrira ses portes à l’horizon 2011, avec pour objectif de s’étendre à terme sur 15 000 m². La construction de ce bâtiment est à la fois une étape, qui formalise concrètement l’installation d'Inria sur le territoire aquitain et dans le Sud-Ouest ainsi qu'une contribution à une phase importante de l’histoire et de l’évolution de l’institut.

Un bâtiment conçu pour la recherche, s'inscrivant naturellement dans son contexte urbain

L’architecte, Philippe Thouveny, a conçu ce bâtiment pour offrir aux utilisateurs un lieu accessible, moderne, particulièrement adapté aux fonctions de recherche scientifique et bien intégré dans son environnement. D'ailleurs, ce projet a été mené en concertation avec les partenaires institutionnels, la mairie de Talence et les riverains pour réduire au maximum les nuisances et répondre aux enjeux environnementaux du site et de la région.

Mots-clés : Sud-Ouest Bordeaux Projet immobilier Pau Centre de recherche