Rencontre Inria Industrie : Dispositif médical, objets connectés, systèmes d'information : quelle gestion de la convergence numérique ?

Retour sur la Rencontre Inria Industrie

19/10/2015

Plus de 300 personnes se sont retrouvées le 13 octobre dernier au Palais de la Bourse à Bordeaux dans le cadre d’une Rencontre Inria Industrie. Coorganisé avec Aquitaine Développement Innovation (ADI), cet événement avait pour thème "Dispositif médical, objets connectés, systèmes d’information : quelle gestion de la convergence numérique ?". Cette journée fut riche en contenu avec 6 conférences, 21 démonstrations et 16 présentations flashs d’entreprises invitées.

Retrouvez les présentations des intervenants, ci-dessous et dans le programme et ses pages spécifiques. Des vidéos des démonstrations seront bientôt mises en ligne.

Conférences plénières

Dysfonctions électriques cardiaques : rôle des sciences numériques et opportunités de transfert Par Michel Haïssaguerre , professeur, chef du service d'électrophysiologie cardiaque, Hôpital cardiologique du Haut Lévêque - CHU de Bordeaux - université de Bordeaux, directeur de l’Institut de rythmologie et modélisation cardiaque (LIRYC) Présentation_IHU Liryc (pdf, 4 Mo)

Panorama scientifique des recherches Inria Par Alain Viari , directeur scientifique adjoint pour les sciences de la vie et l'environnement, Inria Présentation_A.Viari (pdf, 6 Mo)

MedicActiV, 1ère plate-forme de e-formation en simulation numérique en santé Par Jérôme Leleu , président Interaction Healthcare et en charge du développement stratégique du département de simulation numérique en santé , Nathalie Pierard , chef de projet et consultante e-santé – Interaction Healthcare et Yves Coudière , responsable de CARMEN, équipe-projet Inria Présentation_MedicActiV (pdf, 4 Mo)

De l’hôpital connecté au management de santé des populations Par Jérôme Faggion , directeur du Business Development, direction des projets stratégiques, Maincare Solutions Présentation_Maincare Solution (pdf, 2 Mo)

Les conditions de la confiance dans la santé mobile : financer des projets innovants avec le financement participatif (crowdfunding) et labelliser les applications et objets connectés. Par Guillaume Marchand , fondateur de DMD Santé et Isabelle Zablit, directrice du Business Development de Wellfundr Présentation_DMD et WellFundr (pdf, 2 Mo)

Présentation flash d'entreprises invitées :

Une innovation ouvrant la voie à la télésurveillance des maladies chroniques respiratoires et cardiaques AQSITANIA - Patrick Hanusse , docteur ès Sciences, président et directeur scientifique de AQSITANIA SAS Présentation Aqsitania (pdf, 902 Ko)

Le diabetasensor, un système global connecté contre le diabète AST - Bogdan Nicolescu-Catargi , professeur au CHU de Bordeaux et chercheur à Llinstitut de Chimie et Biologie des Membranes et des nano-objets (CBMN – université de Bordeaux / Bordeaux INP / CNRS) Présentation AST (pdf, 2 Mo)

eDevice - Les technologies de télécommunication au service de la santé eDevice - Antoine Challot - responsable communication présentation Edevice (pdf, 1 Mo)

Télémédecine et Téléradiologie : Expertise Technique, Médicale, Organisationnelle, Juridique EMAGING - Alexis Labbé , directeur projets et développement et Stéphane Laurent , directeur Présentation Emaging (pdf, 3 Mo)

Convergence numérique : l’émergence d’un besoin en littératie pour accompagner le changement de paradigme technique Itwell - Catherine Argillier , Présidente d’ITWELL Présentation Itwell (vnd.ms-powerpoint, 5 Mo)

Le futur carnet de vaccination électronique national : objectifs et exigences MESVACCINS.NET - Fabrice Pillon , Directeur général de SYADEM Présentation Mesvaccins.net (pdf, 1 Mo)

Quantification et visualisation de l'arbre trachéo-bronchique dans un examen scanner-CT Noctylio - Dr Hugo Balacey , CTO ( Chief technical Officer) Présentation Notylio (pdf, 1 Mo)

La prise de mesure biométrique 3D avec des dispositifs low-cost Pixeliris - Emmanuel Ruiz , CEO - Head of innovation Présentation PIxelIris (pdf, 4 Mo)

THALIE: logiciel de suivi des troubles cognitifs Simsoft3D - Dr. André Joly , directeur général de SimSoft3D et Mme Sylvie Poulette , conseil et gestion de projet Présentation SimSoft3D (pdf, 1 Mo)

La convergence numérique pour le maintien à domicile des personnes dépendantes Symbio système - Laurent Soccorsi , directeur général SYMBIO System Présentation SymbioSystème (pdf, 1 Mo)