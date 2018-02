Médiation scientifique

Lola Kovacic - 13/03/2014

Un stage MathC2+ à Bordeaux : des lycéens au cœur de la recherche

Pour la première fois dans l’académie de Bordeaux, le rectorat, le Centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest, le CNRS et l’université de Bordeaux organisent un stage MathC2+*. À destination des élèves de seconde, le stage Quand mathématiques et informatique se rencontrent dans les sciences du numérique s’inscrit dans le cadre du dispositif ministériel MathC2+ visant à encourager les jeunes talents scientifiques et à favoriser les carrières dans le domaine des sciences.

Le stage se tiendra du lundi 14 au jeudi 17 avril sur le campus de l’université de Bordeaux (site de Talence-Pessac-Gradignan). Les 34 filles et garçons sélectionnés, viennent d’établissements des 5 départements de l’académie. Le stage leur permettra de redécouvrir les mathématiques et les sciences du numérique en immersion au cœur de la recherche et au contact de nombreux intervenants : chercheurs, étudiants, ingénieurs, médiateurs scientifiques…

Des activités en tous genres

Ils auront l’occasion d’assister à des conférences ou de participer à des ateliers sur l’analyse de réseau, la compression des fichiers, ou les « maths à modeler » par exemple, ou encore de visiter Cap Sciences et l’école d’ingénieur Enseirb-Matmeca de l’institut Polytechnique de Bordeaux. Le stage sera aussi pour eux l’occasion de travailler un projet en groupes restreints afin de côtoyer la démarche de la recherche.

À propos du dispositif MathC2+

Le dispositif MathC2+ a été mis en place par le ministère de l’éducation nationale en partenariat avec la fondation Sciences Mathématiques de Paris et l’association Animath. Le label est délivré par un comité scientifique présidé par Cédric Villani, médaillé Fields 2010. Il permet de proposer des stages de mathématiques dans toute la France aux élèves de la quatrième à la première. Ces stages permettent de rapprocher le monde éducatif et le monde de la recherche. Mais ils ont avant tout pour vocation d’encourager les jeunes talents et de leur ouvrir des perspectives de carrières scientifiques.

*Avec la participation du LaBRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique), de l’IMB (Institut de Mathématiques de Bordeaux), de Cap Sciences et de l’Enseirb-Matmeca (IPB).

Mots-clés : Médiation scientifique Inria Bordeaux - Sud-Ouest