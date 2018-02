Colloque

Pour la première fois, seront regroupés à Bordeaux, du 8 au 11 avril 2013, le colloque biennal Recherche en Imagerie et Technologies pour la Santé (RITS) et le colloque annuel de l’Institut Thématique Multi Organismes Technologie pour la Santé (ITMO TS). Date : 8/04/2013 au 11/04/2013

Date : 8/04/2013 au 11/04/2013

Intervenants : Alain Franco CNR-SDA, Fabien Guillemot Inserm U1026, Pascal Sommer IBCP - Lyon, Dave Castner Seattle- USA, Vincent Dousset Coordonnateur Labex TRAIL, Michel Haïssaguerre IHU LYRIC, Alexandre Moreau-Gaudry CIC IT - Grenoble

Organisateurs : SFGBM, ITMO TS, U1026 BIOTIS, CIC IT

Réunir l’ensemble des acteurs contribuant à une recherche académique de haut niveau et porteurs d’innovations de valeur

Le colloque national RITS fait suite à celui de Rennes en 2011. Il s'inscrit dans la continuité des colloques en GBM organisés de longue date à l'initiative de la SFGBM, en partenariat avec les sociétés savantes du domaine. Son objectif est de réunir l’ensemble des acteurs contribuant à une recherche académique de haut niveau et porteurs d’innovations de valeur. C'est une occasion exceptionnelle pour les chercheurs de toutes les disciplines, qu’ils soient ingénieurs, physiciens, chimistes, médecins, chirurgiens, mais aussi pour les entreprises, de se rencontrer, pour échanger et découvrir les travaux et innovations les plus récents. Préparer et encourager la nouvelle génération, présenter en un même lieu les initiatives collectives en cours et afficher les plus récentes ruptures technologiques sont quelques-uns des enjeux du colloque. Les biomatériaux, l’ingénierie tissulaire, le vieillissement et le handicap seront tout particulièrement abordés lors de ce RITS 2013 du 8 au 10 avril. A l’issue des conférences du 9 avril, se tiendra l’Assemblée Générale de la SFGBM, et la remise des prix de thèse.

Regrouper les chercheurs impliqués dans les domaines des technologies pour la santé

Pendant ces journées, l’Agence Nationale pour la Recherche présentera également les projets 2009 financés dans le cadre du programme TecSan. Ce sera aussi l'occasion pour le chapitre EMBS-IEEE section France, la SFGBM, l'AGBM et le GDR STIC-Santé de décerner les prix de thèse de Doctorat en GBM pour l'année 2012. En groupant toutes ces manifestations, leurs organisateurs ont voulu réunir en un même lieu l’ensemble des chercheurs impliqués dans les domaines des technologies pour la santé, pour montrer toute l'importance, la qualité et la vitalité des travaux de la communauté nationale dans ces domaines.

Localisation

