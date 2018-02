Conférence internationale

12e Conférence Internationale Francophone sur l'Extraction et la Gestion des Connaissances

La conférence EGC (Extraction et Gestion des Connaissances), parrainée par l'association EGC, rassemble les chercheurs de pointe dans le domaine de l'extraction et de la gestion de la connaissance (notamment apprentissage, statistique et analyse de données, systèmes d'information et bases de données, ingénierie des connaissances, représentation des connaissances, gestion des connaissances et fouille de données) dans le monde francophone (Europe, Maghreb, Amérique, Afrique). Date : 31/01/2012 au 3/02/2012

31/01/2012 au 3/02/2012 Lieu : Université Bordeaux 1, site du Haut-Carré

Université Bordeaux 1, site du Haut-Carré Organisateurs : Guy Melançon, Professeur Université Bordeaux 1 - Bruno Pinaud, Maître de Conférences Université Bordeaux 1

L'objectif de ces journées est de rassembler dans un même lieu les chercheurs de ces disciplines, des spécialistes du monde industriel et des entreprises qui mettent en oeuvre sur des données réelles des méthodes d'extraction et de gestion des connaissances afin de communiquer des travaux de qualité, d'échanger et de fertiliser des idées nouvelles dans le monde francophone.

Le processus de sélection très sélectif apporte à cette conférence francophone un bon positionnement dans les classements internationaux. Dans le domaine de l'extraction et de la gestion de la connaissance, la conférence EGC est connue pour être sélective et est le forum scientifique le plus prisé en Europe francophone.

Valoriser les activités du site bordelais

Le colloque EGC présente un intérêt certain pour valoriser les activités du site bordelais de recherche dans le domaine des STIC auprès du tissu de recherche (Inria, Université de Bordeaux, CNRS, INSERM, INRA, CEA, …) et de l’industrie locale et régionale. Les champs d’application du domaine de l'extraction et la gestion de connaissances vont de la statistiques (analyse de données, apprentissage, ...), la fouille de données du monde industriel (bases de données, données temporelles, réseaux sociaux, ...), en passant par des applications dans le domaine de la santé, de l'industrie, ou des sciences sociales. La demande de transfert sur ces technologies est croissante, et la conférence est susceptible de rendre ces activités plus visibles auprès de partenaires régionaux ou nationaux potentiels.

L'organisation de la conférence

La conférence EGC se décline selon plusieurs types de communications : des tutoriaux, des ateliers thématiques, des communications orales (longues ou courtes), des posters et des démonstrations de logiciels.

Pour cette 12e édition, l'association EGC (présidée par Gilles Venturini, professeur à l'université de Tours) a confié la présidence du comité de lecture des soumissions à Yves Lechevallier (Inria Paris-Rocquencourt) et l'organisation du congrès est coprésidée par Guy Melançon et Bruno Pinaud membres du Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI). Cette conférence est aussi placée sous la présidence d'honneur de Madame Wei Wang, professeur à l'université de Caroline du Nord (USA).

Pour cette édition 2012, il y aura 6 ateliers thématiques et 2 tutoriels (sur invitation des organisateurs) pour la journée du 31 janvier. Ensuite, les autres journées verront la présentation de 29 articles en version longue et 31 articles en version courte. La fin de journée du mercredi 1er février sera consacrée à la présentation des 23 posters et 10 démonstrations de logiciels sélectionnés autour d'un apéritif dînatoire. Chaque demi-journée de conférence (hors journée du mardi) commence par une présentation d'une heure d'un confériencier invité prestigieux. La conférence regroupe environ 220 participants dont une trentaine d'étrangers du monde francophone hors de France et environ 70 orateurs.

Il faut noter que la conférence EGC vient pour la première fois dans le Sud-Ouest de la France (et devrait se dérouler à Toulouse en 2013).

