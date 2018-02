Evénement

Venez expérimenter les sciences du numérique !

Depuis maintenant plus de 15 ans, à l'occasion de la fête de la science, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Bordeaux ouvrent leurs portes au grand public : c'est le circuit scientifique bordelais ! Dans ce cadre, les collégiens et lycéens d'Aquitaine sont invités sur le campus pour découvrir les travaux de recherche. Date : 6/10/2015 au 8/10/2015

Lieu : Centre de Recherche Inria Bordeaux - Sud-Ouest

Intervenants : Les chercheurs et doctorants du Centre

Organisateurs : Circuit scientifique bordelais

Au menu côté Inria pour cette édition 2015, plusieurs ateliers et exposés pour découvrir les sciences du numérique à travers leurs applications :

Dessinez la ville grâce à la réalité augmentée

Pourquoi un ordinateur devrait-il toujours être contrôlé avec un clavier et une souris ? Pourquoi un écran devrait-il toujours être vertical et séparé de l'utilisateur par une paroi de verre ? Il est maintenant possible d'utiliser de simples feuilles de papier comme écrans, voire de visiter une ville à l’aide d’un morceau de carton. L'application Symapse, développée par l’équipe Potioc au Centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest, permet d’explorer de nouvelles façons de naviguer dans un contenu géographique et permet aux utilisateurs de s'exprimer sur leur environnement. Dessiner sur un ordinateur pour raconter les moments qui rythment notre vie dans la ville et les partager peut alors amener à une prise de conscience collective quant aux possibles changements à apporter dans l’environnement. Dans cet atelier, les participants pourront manipuler le dispositif et explorer ses nombreuses possibilités.

Datagramme : jouez avec les sciences du numérique !

Vous incarnez une équipe d’experts qui pénètrent un réseau informatique endommagé. Pour parcourir les méandres de ce labyrinthe, les joueurs devrons mobiliser toutes leurs connaissances en sciences du numérique… venez relever le défi !

Initiez-vous à la programmation !

Quel est le point commun entre la création d'une animation graphique et la résolution d'un Sudoku ? Réponse : les deux sont possibles grâce à des programmes informatiques. Avec le langage Python, puissant et accessible, les élèves pourront s'initier à la programmation sur des cas concrets ! L'atelier permettra ainsi de découvrir des notions fondamentales d'informatique en manipulant sur des exemples simples.

Les dessous de Google

Qu'est-ce qui se cache derrière une requête Google ? Découvrez les techniques qui permettent de trouver rapidement les pages les plus intéressantes de tout le world wide web…

À vous de jouer ! Une approche des concepts de la théorie des jeux

Lorsque l’on joue contre un adversaire, il faut parfois savoir mentir pour le tromper. Mais il peut aussi arriver que nous gagnions davantage en jouant, non pas contre lui, mais plutôt en collaborant avec lui ! Déterminer des stratégies optimales ou prédire « l’équilibre du jeu » est le sujet de recherches très vastes. Nous découvrirons ces quelques concepts de la théorie des jeux en situation… c’est à dire en jouant !

Pourquoi la simulation numérique va révolutionner le monde ?!

Comment concevoir une fusée ou un avion ? Au lieu de construire des maquettes jusqu'à ce qu'elles volent correctement, les ingénieurs utilisent désormais la simulation numérique par ordinateur. Elle permet de résoudre facilement et rapidement de nombreux problèmes mathématiques, de l'écoulement d'un fluide autour d'un objet à la prévision météo, sans avoir à faire des expériences grandeur nature. Venez découvrir pourquoi et comment la simulation numérique révolutionne de nombreux domaines de notre société.

L’art et la science des films d’animation 3D

Comment un film d’animation en images de synthèse est-il réalisé ? Nous découvrirons les principales étapes permettant la création d’un film d’animation (modélisation 3D, animation, éclairage, rendu) et, pour chacune d’elles, nous montrerons la délicate mais nécessaire alchimie entre modèles physiques ou mathématiques, algorithmes informatiques et talent artistique.

Un aquarium dans mon ordinateur

Au cours de l'atelier, les chercheurs présenteront des simulations de nage de poisson réalisées sur ordinateur grâce à des méthodes mathématiques. Les participants à l'atelier seront ensuite invités à reproduire par des expériences dans un bassin les comportements observés, tels que les effets d'entrainement quand les poissons nagent en groupe.

L'atelier a pour but de présenter, au travers de l'exemple concret de la simulation de la nage de poissons, les principes du calcul scientifique en mécanique des fluides. Il s'agit d'une discipline à cheval entre les mathématiques, l'informatique et la physique, où les chercheurs tentent de prédire des phénomènes observés dans la nature à l'aide d'algorithme appropriés.

Du cerveau à la machine

Le cerveau est une machine complexe que nous continuons à apprivoiser au quotidien. Le comprendre, faire le lien entre sa structure et ses nombreuses fonctions est un des enjeux majeurs de la recherche en cognition et en neurosciences.

Mnemosyne est une Equipe-Projet Inria dans le thème Neurosciences et Médecine Numériques. Son but est de modéliser le cerveau en étudiant les principales fonctions cognitives et comportementales comme l’attention, la reconnaissance, la planification ou bien encore la décision.

Pour ce faire, les membres de cette équipe vont faire appel aux connaissances de plusieurs disciplines telles que la biologie, la cognition, la neurologie, la robotique ou les mathématiques.

Cette conférence débat, animée par deux doctorantes, présentera pourquoi et comment l’étude du cerveau et de son fonctionnement est bénéfique aussi bien pour le domaine médicale que le domaine informatique ou celui de la robotique.

Les sciences manuelles du numérique

Quand on parle d’informatique, on pense tout de suite à l’ordinateur, cet outil à tout faire ! Et pourtant derrière la machine se cache une science. Une science qui manipule, entre autres choses, des algorithmes… Qu’est-ce qu’un algorithme ? À quoi ça sert ? Comment sont-ils inventés ? Quelle est la différence avec un programme ?

Faisons un peu de sciences MANUELLES du numérique pour explorer la science informatique… en retirant l’ordinateur !

(dans cet atelier nous utiliserons les ateliers « Sciences manuelles du numérique, déconstruire l’informatique pour mieux la comprendre » conçus par l’association Nancy Bidouille)

La course à la puissance des ordinateurs: quelles limites ?

Grâce à la puissance de l’informatique et en particulier des ordinateurs parallèles, il est aujourd’hui possible de prolonger (voire de remplacer) les expérimentations physiques par des simulations numériques. Raymond Namyst reviendra sur les défis scientifiques liés à ces problématiques.

