Distinction

Marie Collin - 11/01/2016

Cordelia Schmid reçoit le prix de recherche Humboldt

Cordelia Schmid, directrice de recherche Inria, est lauréate du prix de recherche Humboldt pour ses travaux en vision par ordinateur depuis plus de vingt ans. Cette reconnaissance scientifique a été proposée par Michael Black, directeur du département "Perceiving Systems" au Max Planck Institute for Inteligent systems, Tübingen.

Responsable de l'équipe LEAR, puis de l'équipe Thoth depuis le 1er janvier 2016, Cordelia Schmid s'intéresse plus spécifiquement à la reconnaissance visuelle par l'apprentissage de modèles visuels à partir de données massives. Ses recherches permettent à un ordinateur d’apprendre à interpréter tout type d’images et de vidéos réelles, à reconnaître des objets, mais aussi des actions et des lieux en se basant sur l'apprentissage de grandes bases d’images et de vidéos (plus de cent millions images).

Cordelia Schmid figure parmi les précurseurs et leaders mondiaux des méthodes modernes de reconnaissance visuelle : elle fait aussi partie des "Highly Cited Researchers 2015" (source Thomson Reuters).

Le prix de recherche Humboldt est décerné par la fondation allemande Alexander von Humboldt et soutient des personnalités scientifiques dont les travaux théoriques ou les découvertes ont influencé significativement et durablement leur domaine et dont on attend encore des résultats de tout premier plan. Cordelia Schmid fait partie des trois scientifiques français lauréats du prix de recherche Humboldt 2015.

Dates-clés 1996 : thèse à l'Institut National Polytechnique de Grenoble intitulée "Local Greyvalue Invariants for Image Matching and Retrieval" (Prix de la meilleure thèse de l'INPG)

1996 – 1997 : post-doctorat à Oxford (Robotics Research Group)

1997 : chercheuse au centre Inria Grenoble Rhône – Alpes

2003 : création et responsabilité de l'équipe-projet LEAR

2004 : directrice de recherche INRIA

2012 : reconnue « IEEE Fellow» et lauréate d’une bourse ERC.

2013 : obtention d'un ERC advanced Grant ("Active Large-scale LEarninG for visual RecOgnition" )

2014 et 2015 : Thomson Reuters Highly Cited Researcher.

Mots-clés : Cordelia Schmid Reconnaissance d'images Fondation Humboldt Equipe THOTH Europe