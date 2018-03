Recherche

CitizenPress - 20/10/2015

ERABLE modélise les interactions entre espèces

Depuis le 1er juillet 2015, l’équipe ERABLE* d’Inria Grenoble – Rhône-Alpes associe biologistes et informaticiens pour étudier les interactions entre les espèces, notamment au niveau cellulaire. Une aventure scientifique à dimension internationale.

Comment modéliser les interactions qui se déroulent au cœur des cellules et entre organismes différents ? C’est une des questions complexes auxquelles va s’attaquer l’équipe ERABLE . S’inscrivant dans la continuité des travaux déjà menés par l’équipe BAMBOO, ERABLE est composée de quatorze membres permanents, dont quatre Italiens et deux Néerlandais, liés respectivement à l’université de Rome la Sapienza et au Centrum Wiskunde & Informatica d’Amsterdam. « Nous collaborions avec ces chercheurs depuis de nombreuses années , rappelle Marie-France Sagot, la responsable de l’équipe. Mais nous avons souhaité profiter du dynamisme de l’Europe pour rendre cela plus officiel et gagner en efficacité. »

En plus de cette dimension internationale, l’équipe a aussi pour particularité de rassembler parmi ses membres des biologistes et des bio-informaticiens. « Avec leur aide, nous allons reconstruire numériquement le métabolisme des organismes cellulaires que nous étudions. Ensuite, nous adapterons nos algorithmes afin de disposer d’une modélisation réaliste des échanges entre organismes , explique Marie-France Sagot. Actuellement, nous nous intéressons à un insecte dont les cellules comportent deux bactéries différentes. N otre objectif, c’est de comprendre quel est leur impact sur le métabolisme de l’insecte, mais également s’il y a une interaction entre ces deux bactéries. » Véritable aventure interdisciplinaire, les travaux d’ERABLE permettront de mieux comprendre notre environnement et notre santé et donc de mieux les protéger.

* commune avec la S apienza, le CWI, le CNRS, l’université Claude Bernard et l’Insa-Lyon.

Mots-clés : Equipe Erable - Equipe Bamboo - Modélisation - Cellule - Bioinformaticiens - Santé