Arts et sciences

20/09/2013

Réalité augmentée et habitat intelligent au salon Experimenta 2013

Les innovations technologiques en réalité augmentée sonore et habitat intelligent, développées par les équipes de recherche Tyrex et Prima, sont en démonstration au salon Arts et Sciences Experimenta du 10 au 12 octobre 2013, Maison Minatec, Grenoble.

Immersion visuelle et sonore dans un plateau de jeu

Le jeu en réalité augmentée offre une expérience unique et innovante. Les participants prennent place autour d’une maquette urbaine composée de logements, de bâtiments en construction, d’un hôtel ou encore d’une caserne de pompiers. Plusieurs missions et scénarios de navigation virtuelle et augmentée dans la maquette sont proposés.

Une des technologies innovantes intégrée dans le jeu est un moteur audio 3D, permettant de rendre l’expérience encore plus immersive. Un paysage sonore de la ville miniature a été réalisé pour que l’utilisateur muni d’un casque audio puisse entendre de manière spatialisée les différentes sources audio associées aux bâtiments ou certaines places de la ville.

Ce jeu en réalité augmentée s'appuie sur des technologies de pointe et en particulier sur un système de tracking temps réel sans marqueur. Une reconstruction géométrique de la scène en 3D est préalablement nécessaire pour gérer les occlusions dans le jeu ainsi que le tracking sans marqueur.

Ce jeu de réalité augmentée est développé dans le cadre du projet européen Venturi, en partenariat avec Metaio, Fraunhofer-Institut, FBK, Sony et E-Diam.

Concevoir et programmer son habitat intelligent

AppsGate propose un mini kit de services et d’objets communicants dont le but est d’être facilement déployables dans les habitats actuels.

L’approche consiste à donner les moyens aux utilisateurs d’assembler et programmer ces objets et services pour répondre à leurs propres besoins ; l’utilisateur est considéré comme un constructeur plutôt qu’un simple consommateur.

AppsGate permet ainsi de construire des services personnalisés grâce à un système de programmation simple et ludique mais aussi d’identifier et proposer de nouveaux usages pour l’habitat intelligent.

L'application est développée dans le cadre du projet européen AppsGate, avec le soutien d'Amiqual4Home (Equipex ANR).

Mots-clés : Habitat intelligent Centre de recherche Grenoble Rhône-Alpes Tyrex PRIMA Réalité augmentée