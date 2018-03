Les mille facettes de la 3D

3DV 2015 : 180 experts réunis à Lyon Issue de la fusion de deux événements internationaux (3Dim et 3DVDT), la conférence 3DV en est sa troisième édition. Consacré à la modélisation en 3D et 4D, ce rendez-vous annuel de la communauté scientifique se tient alternativement dans une ville d’Asie, d’Amérique et d’Europe. Lyon a été choisie pour accueillir l’édition 2015 entre le 19 et le 22 octobre, sous l’égide d’Edmond Boyer qui en est le président et le référent scientifique. Au total, 74 articles scientifiques, sélectionnés par un comité international de chercheurs, sont présentés et font l’objet de discussions et échanges entre participants. En savoir plus : http://www.3dv.org