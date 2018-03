Journée internationale des droits des femmes

Marie Collin - 8/03/2017

Michela, Lina, Sandra et Maha, informaticiennes

Michela, Lina, Sandra et Maha, doctorantes en informatique s'intéressent à l'environnement, à la fiabilité des systèmes informatiques, à la création numérique ou au sous-titrage automatique de vidéos. Témoignages de quatre doctorantes parmi les 32 doctorantes menant, à ce jour, une activité de recherche en informatique dans les équipes d'Inria Grenoble Rhône-Alpes, soit environ 16 % de l'ensemble des doctorants du centre de recherche. À travers le comité parité Inria, fondé en janvier 2015, Inria agit en faveur de la place des femmes dans la recherche en informatique et dans l'institut.

Michela Bevione, doctorante de l'équipe Steep

« Mes activités de recherche concernent la réalisation de modèles numériques pour l’évaluation des impacts environnementaux des activités humaines. Sujet très interdisciplinaire !

L’informatique représente un moyen indispensable pour analyser la situation environnementale actuelle et pour évaluer et proposer des solutions à toutes les échelles, du local au mondial. »

Sandra Nabil, doctorante de l'équipe Imagine

« Ce qui m’intéresse dans la domaine de l'informatique c'est l'innovation et la création : le numérique et la création de vidéos immersives permettent de créer un nouveau monde, parallèle au monde réel.

C'est aussi une discipline qui intersecte toutes les autres disciplines. C'est très motivant de contribuer et de faire partie de ce monde de création. »

Maha Elbayad, doctorante de l'équipe Thoth

« After graduating from CentraleSupélec, I started my PhD on the subject of image captioning using recurrent neural networks.

Automatically generating captions for an image is a challenging task, at the crossroads of computer vision and natural language processing which makes it all the more motivating. »

Lina Marsso, doctorante de l'équipe Convecs

« Particulièrement intéressée par la conception de logiciels et systèmes sûrs, j'ai débuté un travail de recherche où j'utilise des méthodes formelles pour tester des réseaux de contrôleurs. »

