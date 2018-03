Nomination

Marie Collin - 1/12/2014

Patrick Gros est nommé directeur du centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes

Patrick Gros prend ses fonctions à la tête du centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes à compter du 1er décembre 2014. Nommé par Antoine Petit, P.-D.G. d'Inria, il succède ainsi à François Sillion qui rejoint la direction générale d’Inria.

Ingénieur de l’École polytechnique et de l’ENSTA Paris Tech, Patrick Gros est titulaire d’un doctorat en informatique et d’une HDR (habilitation à diriger les recherches) de Grenoble INP. Il a commencé sa carrière comme chercheur au CNRS à Grenoble puis à Rennes, avant de devenir directeur de recherche Inria en 2006.

Il a eu de nombreuses responsabilités au sein d’Inria, concernant tout d’abord le recrutement et la carrière des personnels scientifiques puis comme délégué scientifique du centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique et, plus récemment, comme directeur scientifique adjoint d’Inria en charge du domaine Perception, Cognition et Interaction .

Il a travaillé successivement dans les domaines de la reconnaissance d’images, puis de l’analyse automatique de documents multimédia, en s’intéressant aux questions posées par les très grandes collections de documents et par la multimodalité de ces documents. C’est sur ces derniers sujets qu’il a fondé et dirigé pendant douze ans l’équipe Techniques d’exploitation des documents multimédia à Rennes. Attaché au transfert des résultats de recherche, avec son équipe, il a développé des relations privilégiées avec des industriels clés du domaine du multimédia - grands groupes ou PME -, mais aussi participé au lancement de trois start-up. Patrick Gros a été conseiller scientifique de l’une d’elles.

Il a assuré la coordination de la participation d’Inria au sein du programme Quaero dédié à l’analyse automatique et à l’enrichissement de contenus numériques, multimédia et multilingues, programme financé par OSEO . Il a réalisé plus de 100 publications, coordonné 2 ouvrages et dirigé 20 thèses.

À Rennes, Patrick Gros a contribué à la vie de l’écosystème académique et industriel : il a été membre des conseils scientifiques de l’université de Rennes 1, de l’université européenne de Bretagne, et il a participé au pôle de compétitivité Images et Réseaux et au montage du Labex Comin Labs , de l’IRT B<>com et de la COMUE université Bretagne Loire.

La direction du centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes représente pour moi l’opportunité de développer de nouvelles idées, de nouvelles collaborations et de contribuer au dynamisme des écosystèmes académiques et industriels, à Grenoble et à Lyon.

Mon objectif pour le centre est de poursuivre le développement de recherches de grande qualité en sciences du numérique, recherches qui soient diffusées, reconnues et utilisées dans la communauté scientifique, et au-delà, par les utilisateurs finaux dans l’industrie et la société.

Patrick Gros, directeur Inria Grenoble - Rhône-Alpes