Protection des données

Florence Polge-Cohen - 21/10/2016

Préserver la vie privée et le modèle économique du Web : nouvelle extension MyTrackingChoices à tester avec Firefox

L’équipe Privatics a développé le logiciel « MyTrackingChoices » , un bloqueur de publicités permettant aux utilisateurs de mieux contrôler la manière dont ils sont suivis sur Internet. Une extension pour Firefox est à présent disponible.

Conçu à la fois pour protéger l’intimité des utilisateurs et pour préserver le modèle économique des sites gratuits, MyTrackingChoices permet à chacun de mieux contrôler son profil de navigation et ainsi limiter les publicités ciblées aux seules thématiques qu’il a expressément choisies. L’objectif de ce projet est de montrer aux publicitaires et aux éditeurs qu’il est possible d’avoir un Internet gratuit, qui se finance sur les publicités, tout en respectant les choix des internautes en termes de protection de la vie privée.

Jagdish Achara, doctorant de l’équipe Privatics

« Les bloqueurs de publicité (ou « adblockers ») qui existent sur le marché bloquent toutes les pubs, ce qui est mauvais pour l’économie du Web car les publicités assurent la gratuité de contenus ou de services. Aussi, nous avons développé une nouvelle extension pour Firefox qui propose un meilleur équilibre entre protection de la vie privée et économie. Avec notre solution, un utilisateur peut choisir les catégories des pages internet sur lesquelles il ne veut pas être « tracé ». Ainsi, il pourra par exemple choisir de bloquer les trackers (et par conséquent les publicités ciblées) sur les pages qui traitent de "santé" et de "religion", mais accepter de recevoir des publicités sur les pages qui traitent de "sport" ou "d’information" (et par conséquent d’être « tracké »). Le modèle économique d’Internet est alors préservé, tout en respectant le choix des utilisateurs. C’est donc une approche "gagnant-gagnant". »

« Nous souhaitons maintenant évaluer notre approche et étudier si notre proposition est viable à grande échelle. Nous cherchons à identifier les catégories de pages web que les utilisateurs bloquent, combien de catégories un utilisateur bloque en moyenne et quel sera l’impact de notre solution sur l’économie du Web. Les éditeurs peuvent instaurer une relation de confiance avec les utilisateurs en respectant leurs choix, ce qui pourrait conduire à améliorer la qualité et le prix des publicités. En résumé, nous souhaitons ainsi favoriser la qualité plutôt que la quantité ! »

En conclusion, protégez votre vie privée et aidez nos recherches en installant et testant dès à présent l’extension MyTrackingChoices de Firefox… Pour contribuer :

Télécharger le plugin Firefox et configurer vos choix de traçage en ligne.

Pour toute question et remarque sur l’application consulter le site MyTrackingChoices L'extension MyTrackingChoices peut également être téléchargée sous Google Chrome.

Mots-clés : Protection des données INRIA Grenoble - Rhône-Alpes MyTrackingChoices Privatics