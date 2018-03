Informatique graphique

24/07/2014

SIGGRAPH 2014 : de nouvelles avancées pour les jeux de lumière, l'animation de dessins et le compositing vidéo

La 41ème édition de la conférence internationale SIGGRAPH se tiendra du 10 au 14 août à Vancouver, Canada. Des milliers de chercheurs et indutriels de la vidéo et de l'image de synthèse ou des techniques interactives présenteront leurs dernières avancées en création d'effets spéciaux pour le cinéma ou l'animation, en production de jeux vidéo ou en techniques d'interactions. À cette occasion les équipes de recherche d'Inria, Imagine, Maverick et Prima, exposeront leurs récents travaux de recherche et développements logiciels en matière de réalisme de jeux de lumière, de création de dessins d'animation et de "compositing" pour le montage vidéo.

Modélisation réaliste d'effets de lumière

Laurent Belcour, Kavita Bala, Cyril Soler

La propagation de la lumière dans les gaz ou les nuages, -dits milieux participants - combine deux phénomènes physiques: l'absorption et la diffusion de la lumière. Le premier cause des ombres volumiques, et le second donne à la lumière une répartition volumique.

Pour améliorer la prise en compte de ces effets en images de synhèse, les chercheurs de l'équipe Maverick ont réalisé une étude et une modélisation de l'opérateur de transport lumineux dans l'espace de Fourier pour les phénomènes de diffusion et d'absorption dans les milieux participants.

Cela a permis de définir de nouvelles métriques d'échantillonnage du signal, et de proposer des améliorations significatives des méthodes de calcul existantes basées sur les méthodes de Monte-Carlo et le Path Tracing.

Ce travail a été mené en collaboration avec Cornell university, USA.

Manipulation et animation de dessins vectoriels

Boris Dalstein, Remi Ronfard, Michiel Van De Panne

Les méthodes traditionnelles de dessin vectoriel (Flash, SVG) ne permettent pas facilement de représenter les relations topologiques de contact et de proximité entre points, courbes et surfaces d'un dessin vectoriel. Lorsqu'elles le font, elles sont artificiellement limitées à des relations planaires, même lorsque la scène représentée est tridimensionnelle ou imaginaire.

Les travaux de recherche de l'équipe de recherche Imagine proposent une structure de données originale - vector graphics complexes - permettant aux artistes de spécifier facilement ces relations en toute généralité et de les utiliser pour manipuler, déformer et animer leurs dessins de façon intuitive.



Ce travail est une collaboration entre l'équipe de recherche Imagine et l'université de Colombie Britannique (UBC), Canada.

Natron : Compositing "open source" pour le montage vidéo

Alexandre Gauthier-Foichat, Frédéric Devernay

Le "compositing " vidéo consiste à mélanger plusieurs images vidéo pour en faire un plan unique. Cette méthode est couramment utilisée pour les effets spéciaux du cinéma. Natron est un logiciel open-source multiplate-forme (Linux, Windows, MacOSX), dédié au compositing vidéo.

Le logiciel de compositing Natron contient un moteur de rendu fournissant des résultats de qualité grâce à un pipeline linéaire de traitement des couleurs et à la réalisation des calculs en 32bits flottants. Natron est pleinement conforme à la norme OpenFX et permet l'utilisation de centaines de plug-in d'effets spéciaux. Le logiciel offre une interface utilisateur intuitive et repose également sur de nombreux autres projets open source , à savoir OpenColorIO , OpenImageIO , OpenEXR , Le Caire, Qt, etc. Natron peut également fonctionner en ligne de commande comme un outil de rendu.

Le logiciel Natron est développé dans le cadre du concours Inria "Boost Your Code" qui offre la possibilité à de jeunes diplômés de développer un projet logiciel dans le cadre d'un contrat "ingénieur R&D" chez Inria.

Mots-clés : Boost Your Code SIGGRAPH 2014 Imagine Maverick Animation Effets spéciaux Compositing Dessin