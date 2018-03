Conférence

Colloque international “Chance at the heart of the cell”

Le colloque pluridisciplinaire “Chance at the heart of the cell”, qui se tiendra à Lyon du 21 au 23 novembre 2011, traitera de l'expression stochastique des gènes dans une perspective expérimentale, théorique et philosophique. Date : 21/11/2011 au 23/11/2011

21/11/2011 au 23/11/2011 Lieu : Campus Lyon La Doua, Bâtiment INSA Lyon "La Rotonde", 16 rue des arts

Campus Lyon La Doua, Bâtiment INSA Lyon "La Rotonde", 16 rue des arts Organisateurs : Olivier Gandrillon (CGPHIMC - CNRS - University of Lyon, IXXI, Inria équipe DRACULA); Jean-Jacques Kupiec (Centre Cavaillès - Ecole Normale Supérieure - Paris); Delphine Kolesnik ( Institut d’histoire de la pensée classique - CERPHI UMR 5037- ENS Lyon); Guillaume Beslon ( INSA de Lyon, IXXI, Inria équipe BEAGLE)

L'expression stochastique des gènes soulève aujourd'hui de nombreuses questions non seulement d'un point de vue biologique mais également d'un point de vue épistémologique. Cette conférence a pour but de réunir des biologistes expérimentaux et théoriques, des modélisateurs, des épistémologues et des philosophes pour apporter une nouvelle dimension théorique et épistémologique à la recherche dans ce domaine et créer une opportunité unique d'interaction et d'échange entre les participants de disciplines différentes.

Les thèmes suivants seront abordés par des spécialistes :

Philosophie :

Présentation du déterminisme et du probabilisme

Qu'est-ce le hasard?

Probabilité objective et subjective

Le déterminisme en biologie ( perspective historique et philosophique)

L'exemple de la physique (la probabilité et l'indéterminisme dans les statistiques et la physique quantique)

Les obstacles sociologiques et épistémologiques au probabilisme en biologie

Biologie :

Présentation de l'expression des gènes stochastiques

Quelles sont les causes de l'expression stochastique?

L'expression des gènes stochastiques contredit-elle la théorie de la programmation génétique?

Le rôle de l'expression stochastique des gènes dans la différenciation cellulaire et le développement de l'embryon

La modélisation stochastique de l'expression génique et la différenciation cellulaire stochastique

Le rôle de l'expression stochastique des gènes dans le cancer

La troisième journée sera consacrée à un atelier d’approfondissement des questions ouvertes : " Hasard et ordres dans le vivant : déterminismes, devenir, individu".