La linguistique expérimentale sur le web

Livre blanc

Après la publication d’un premier livre blanc consacré à l’Intelligence Artificielle, Inria dévoile un second ouvrage dédié cette fois aux véhicules autonomes et connectés. Inria fait le point et soulève l’ensemble des problématiques liées aux grandes avancées et innovations dans ce domaine. Quels défis technologiques et scientifiques ? Quels enjeux économiques, sociaux et environnementaux ? Quels impacts légaux et éthiques ? Un texte de référence qui mesure, questionne et anticipe.