Rencontre Inria Industrie

Bio-informatique et outils numériques pour les produits de santé

Le 11 février 2014 aura lieu une nouvelle édition des Rencontres Inria Industrie sur le thème «Bio-informatique et outils numériques pour les produits de santé». Cette journée est organisée en partenariat avec le pôle de compétitivité Lyonbiopôle. Date : 11/02/2014

11/02/2014 Lieu : ENS Lyon, Espace Charles Mérieux, Lyon

ENS Lyon, Espace Charles Mérieux, Lyon Organisateurs : Inria Grenoble - Rhône-Alpes en partenariat avec Lyonbiopôle

Il n'est plus utile aujourd'hui de convaincre de l'utilité, voire de la nécessité, de l'utilisation de l'informatique dans les sciences de la vie.

Le volume d’informations à traiter, analyser, stocker et représenter croit sans cesse. Ces données doivent ensuite être intégrées, comparées et mises en relation, pour améliorer les connaissances et produire de la valeur ajoutée.

Au-delà de la gestion de ces données et des performances nécessaires pour leur traitement, le challenge consiste à améliorer les capacités à émettre de nouvelles hypothèses, à produire de nouveaux modèles et à les confronter à l'expérimentation.

De nouvelles méthodologies apparaissent donc grâce à l’intégration des outils in silico. Dans ce contexte, les sciences du numérique apportent aujourd’hui leur contribution pour la conception même des expériences.

Inria, en partenariat avec Lyonbiopôle, organise une journée de « Rencontres Inria Industrie » afin de mettre en avant les relations entre la modélisation, l'analyse et la gestion des données pour développer des produits de santé.

Des conférenciers issus du monde industriel, médical, scientifique ou institutionnel rappeleront le contexte et témoigneront de l'apport de ces approches. Les travaux réalisés au sein d’Inria et de Lyonbiopôle seront exposés: bioinformatique (version historique du traitement de données génomiques), biomodélisation (biologie des systèmes, physiologie, populations de cellules, biologie structurale, PK/PD) et méthodes HPC ou Big-Data..

Format de la journée:

Interventions de nombreux professionnels du domaine, offrant l'occasion d'échanger et de faire émerger de nouveaux projets de collaboration et de transfert de technologies.

Une quinzaine de démonstrations de technologies et d'applications innovantes, réunies dans un showroom, seront présentées par des équipes de recherche Inria, des start-up, PME ou grands groupes.

Des rencontres individualisées avec des PME souhaitant analyser la possibilité de monter des partenariats avec Inria sont également organisées.

Les rencontres Inria Industrie existent depuis 1994. Cet évènement national offre un lieu d'échange aux industriels et aux chercheurs dans l'objectif de raccourcir le délai de transfert technologique. Depuis 2009, Inria s'est rapproché davantage des pôles de compétitivité en régions en s'appuyant sur ses huit centres de recherche implantés dans l'hexagone. Au cours de ces rencontres, Inria présente son offre de recherche et de transfert à destination des entreprises d’un secteur donné, en premier lieu des PME.

Localisation

Keywords: Rencontre Inria Industrie Bio-informatique Modélisation Santé Inria Grenoble - Rhône-Alpes Big data HPC