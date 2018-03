Séminaire In'Tech

La modélisation du geste sportif : quels enjeux scientifiques, industriels et sociétaux ?

Inria Grenoble - Rhône-Alpes et SPORALTEC organisent une journée de rencontres entre chercheurs et industriels sur le thème "La modélisation du geste sportif : quels enjeux scientifiques, industriels et sociétaux ?", le jeudi 27 novembre de 9h30 à 16h, à Inria Montbonnot. Date : 27/11/2014

27/11/2014 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot

Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot Organisateurs : Inria Grenoble - Rhône-Alpes partenaire Sporaltec

Séminaire animé par Patrick Lacouture, Professeur des Universités, Institut Pprime, Université de Poitiers, CNRS

L’un des principaux buts de la modélisation du geste sportif est de simplifier la réalité complexe du sportif en action pour mieux analyser les mécanismes mis en jeu lors d’une performance sportive. Vaste programme lorsque l’on sait que pour atteindre cette performance, l’athlète est conduit à gérer, par exemple, un écart d’angle de ± 1° pour réussir un lancer franc au basket, quelques centièmes voire quelques millièmes de seconde pour vaincre en sprint ou encore produire des intensités de force de plus de 10000 Newtons pour réussir un saut en longueur… . De nombreux exemples montrent que le geste sportif met en jeu des habiletés et des coordinations motrices extrêmement fines. Ils produisent des contraintes mécaniques de fortes intensités que l’athlète doit gérer, le plus souvent dans un temps minimum.

Cependant si la modélisation est un passage obligé à toute démarche scientifique, elle ne peut se faire qu’en se référant à des développements théoriques en perpétuelle évolution et en associant une approche expérimentale dépendante des avancées technologiques.

La journée In’Tech organisée par Inria et Sporaltec le jeudi 27 novembre 2014, est l’occasion de faire le point sur les avancées scientifiques et technologiques à travers l’exposé de quelques travaux et la présentation de résultats de recherches et de produits. Les participants pourront ainsi prendre connaissance des avancées scientifiques dans le domaine de la modélisation, qui au delà des problématiques sportives, trouvent leur prolongement dans les domaines aussi bien industriel que médical.

Format de la journée :

Interventions de nombreux professionnels du domaine

Des démonstrations de technologies et d'applications innovantes, réunies dans un showroom

Les séminaires In'Tech sont animés par le centre de recherche Inria Grenoble- Rhône-Alpes, ils ont pour vocation d'être un lieu de rencontre entre PME, industriels et chercheurs. Objectif : favoriser la veille technologique et l'échange d'informations entre les différents acteurs du développement des sciences et technologies de l'information de la région. une série de présentations, un temps d'échange et de discussion

un espace réservé à des sociétés ou laboratoires pour qu'ils présentent leur activité

SPORALTEC est le cluster rhônalpin qui regroupe les entreprises, les laboratoires de recherche et les centres techniques du secteur du sport. Son objectif : renforcer la créativité et la capacité d’innovation des entreprises du sport.

Keywords: Sporaltec In'Tech Inria Grenoble - Rhône-Alpes Rencontre Inira Industrie Sport Modélisation