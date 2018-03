Séminaire IN'Tech

Ouverture des données : technologies et usages

Le club de veille technologique IN'Tech, animé pour Inria et le Cluster Isère du logiciel et des services informatiques (GRILOG), organise une demi-journée de rencontres entre chercheurs et industriels sur l'ouverture des données : technologies et usages. Cet événement aura lieu le mardi 5 juin 2012, de 14h à 18h, à Inria Montbonnot. Date : 5/06/2012

5/06/2012 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot

Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot Organisateurs : Inria Grenoble - Rhône-Alpes et le Cluster Isère du logiciel et des services informatiques (GRILOG)

Le séminaire est ouvert à tous, industriels ou académiques.

Il est animé par Jérôme Euzenat, chercheur Inria, responsable d’équipe - projet Exmo.

Pré-programme

14h00 – 14h15 : Introduction - Jérôme Euzenat (Inria et LIG)

On assiste actuellement à un mouvement vers l'ouverture des données qu'elles soient publiques, participatives ou privées. Ces données peuvent être mises à disposition sous un format brut ou dans des formes plus adaptées à leur réutilisation par les technologies du web sémantique (ce que l'on appelle les données liées). Le but de ce séminaire est à la fois de présenter des solutions techniques permettant de publier et de se réapproprier les données, d'illustrer la mise à disposition des données, et d'explorer leurs usages potentiels.

14h15 – 14h45 : L'ouverture des données au niveau national - Charles Ruelle - Directeur technique (EtaLab)

Etalab est chargé de la création du portail unique interministériel data.gouv.fr destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques de l'État, de ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public. Nous présenterons l'organisation mise en place pour collecter les données offertes ainsi que le support offert pour la diffusion des données (licence, catalogue, formats) et leur réutilisation au travers du programme Dataconnexions.

14h45 – 15h15 : Des données brutes au web des données liées - François Scharffe - Enseignant Chercheur - Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM)

Comme le web fournit une plateforme universelle de publication d'information, le web de données fournit une plateforme universelle de publication de données. Nous verrons dans cette présentation les langages et protocoles standards permettant de publier des données liées sur le Web. Nous mettrons en évidence les points clefs du processus de publication. Nous verrons finalement l'approche adoptée dans le cadre de la plateforme expérimentale Datalift.

15h15 – 15h45 : Des données ouvertes aux données liées d'entreprise - Fabrice Lacroix - Président (Antidot)

Le Linked Enterprise Data est une nouvelle approche pour la gestion et la valorisation des données et documents enfouis dans les silos applicatifs des entreprises. Le LED exploite les technologies du Web sémantique pour mettre en cohérence et lier ces données éparses, quels que soit leur format et leur structure. Il apporte des réponses opérationnelles là où les approches plus anciennes échouent. Découvrez comment avec le LED des technologies initialement conçues pour le Web vont bouleverser les SI des entreprises.

15h45 – 16h30 : Pause et découverte des stands

Data Publica - François bancilhon - Présentation de l'annuaire de données Data Publica

La démonstration met en valeur la navigation et la recherche dans l’annuaire de données Data Publica et montre notamment les outils de visualisation de données associées.

La Metro - Elie Charra, Gaetan Sancassani et Vincent kober

Universidad Politecnica de Madrid (BNE) - Daniel Vila - A library linked data use case : datos.bne.es

Démonstration de la mise en ligne du catalogue de la bibliothèque nationale espagnole (BNE).

Inria Grenoble Rhone-Alpes - Exmo - Jerome David, Maria-Elena Rosoiu - Mobile linked data

Nous présentons une API Android pour publier et parcourir les données d'un téléphone sous forme de données liées.

ATOS (Datalift) - Gabriel Kepeklian Océane Ventura & Laurent Bihanic - Un ascenseur pour les données : de la donnée brute publiée à la donnée sémantique interconnectée

Démonstration de la plateforme d'élévation et d'interconnexion de données à partir des sources Open Data en ligne. Présentation et illustration concrètes des principes de base.

INRIA Sophia Antipolis - Equipe Wimmics - Julien Cojan - Semanticpedia : un DBpedia francophone, extraction de données structurées depuis Wikipedia.

DBpedia est un projet communautaire dont le but est d'extraire des données structurées des pages Wikipedia et de les rendre disponibles sur le Web. La version originale de DBpedia parcours Wikipedia à partir des pages anglophones, perdant ainsi les données propres aux pages des autres versions linguistiques. Le projet Semanticpedia mène le développement d'une version francophone de DBpedia, dont les données sont extraites des pages francophones de Wikipedia.

Mondeca - Thomas Francart - Mondeca ITM : le repository sémantique utilisé par data.gouv.fr

Le logiciel ITM de Mondeca permet à l'équipe de data.gouv.fr d'administrer les hiérarchies de catégorisation des jeux de données, des points de vue administratif, thématique et géographique, et de maintenir le catalogue des jeux de données délivrés par le portail. Associé aux autres outils de Mondeca permettant l'alignement de vocabulaires et la classification de contenus à partir de métadonnées, ITM représente le coeur de l'offre "Smart Content Factory" de Mondeca. Linked Open Vocabulary

LIRMM - François Scharffe - Le portail Open data de la ville de Montpellier

Présentation des jeux de données, des fiches et formats de métadonnées, des travaux en cours autour de l'harmonisation des formats de publications. Des applications innovantes exploitant les données du portail seront aussi présentées.

Antidot - Fabrice Lacroix

Editeur logiciel spécialisé dans les solutions d'accès à l'information, Antidot est un des leaders du Web Sémantique en France dont il a intégré les technologies dans ses produits afin d'offrir des solutions de consolidation et de valorisation des données.

BiBOARD - Thierry THEPAUT -Sébastien CHOSALLAND - BiBOARD : Framework innovant sans développement pour créer des applications Web bidirectionnelles

Fini les lignes de code interminables pour créer ou enrichir une application Web, un Intranet ou encore un Extranet ! En seulement 10 minutes, venez créer une application Web bidirectionnelle en quelques clics. (Formulaire de saisie, tableau de saisie, pivot, liens conceptuels…)

Etalab - Charles Ruelle

EURECOM - Raphaël Troncy - Vivre ou revivre un événement sur le Web

Retrouver les photos ou les vidéos que l’on a partagées sur le Web représente déjà un véritable défi. Alors, leur donner une deuxième vie, c’est presque inimaginable. C’est pourtant un des objectifs du projet EventMedia .

16h30 – 17h00 : Le nouveau marché des données: technologies et disruption - François Bancilhon - CEO (Data publica)

De nombreuses données deviennent disponibles : données du Web, données publiques de l'open data, données des réseaux sociaux, données commercialisées par des organisations publiques ou privées, et données internes des organisations. Un nouveau marché est en cours d'émergence qui met à la disposition des développeurs d'applications ou des organisations les données dont ils ont besoin pour fonctionner ou pour optimiser leur opération. Ce nouveau marché voit apparaitre de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies.

17h00 – 17h30 : Expérimentation d'utilisation de données d'une communauté d'agglomération - Vincent Kober - Chargé du Système d'Information Décisionnel, Direction du Pilotage et de l'Evaluation, Communauté d'agglomération de Grenoble (La Métro)

Dans le cadre d'une contribution sur les usages du numérique dans l'agglomération, le Conseil de Développement a sollicité les services de La Métro pour monter un exemple d'utilisation des données publiques. Sur la base des données de déchetterie et de collecte des verres, cet exercice a permis notamment de mesurer les effets induits sur l'organisation des services en amont pour garantir une qualité des données optimale mais aussi plus globalement sur l'amélioration des services publics.

17h30 – 18h00 : L’accompagnement des collectivités vers l’open-data, un chemin personnalisé - Sophie Houzet - Directrice du Pôle Numérique de la Drôme (Pôle Numérique)

A partir du besoin des collectivités de rendre des services, comment engendrer une dynamique vertueuse d’ouverture des données publiques, pour y associer les entreprises ? Une part de la réponse réside dans la médiation et la création d’un environnement favorable à la co-construction et à la réutilisation des données.

Keywords: Ouverture des données IN'Tech GRILOG Inria Grenoble - Rhône-Alpes Données Open data Web sémantique