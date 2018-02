Partenariat

16/04/2015

Renouvellement de convention de partenariat scientifique entre l’université Lille 3 et Inria

Inria et l’université de Lille 3 renouvellent pour une durée de cinq ans leur convention de partenariat scientifique. Avec trois équipes communes aux deux établissements, cette collaboration fructueuse est renforcée par un accord-cadre qui explicite une vision partagée de leur stratégie de recherche mêlant sciences du numérique et sciences humaines et sociales.

Le renouvellement du partenariat

Inria, dans le cadre de sa politique générale, conduit son développement régional en étroit partenariat avec les universités, les écoles et les organismes de recherche dans le but de favoriser l’émergence en France de pôles d’excellence en sciences du numérique, visibles au niveau international.

L’université de Lille 3 soutient les sciences du numérique comme domaine de recherche d’excellence et pour ses formations de haut niveau, soutient le renforcement des liens entre sciences du numériques et sciences humaines et sociales et souhaite renforcer ses partenariats avec les organismes de recherche.

L’université Lille 3 et Inria mènent depuis plusieurs années des collaborations fructueuses dans le domaine des sciences et technologies de l’information et de la communication à travers l’informatique, l’automatique et les mathématiques appliquées. Dans le but de développer un pôle d’excellence scientifique, l’université Lille 3 et Inria ont conclu un accord-cadre de partenariat scientifique au 1er janvier 2010. Cette collaboration est arrivée à son terme le 31 décembre 2014 et a donné entières satisfaction aux partenaires.

Inria et l’université Lille 3 souhaitent, dans ce contexte, continuer leur collaboration en renouvelant leur accord-cadre jusqu’au 31 décembre 2019.

Une collaboration renforcée

Forts de ces constatations et des collaborations existant déjà entre eux, déterminés à promouvoir leur partenariat et à affirmer leur compétitivité au plan européen et international, l’université Lille 3 et Inria se proposent de bâtir un accord-cadre qui explicite une vision partagée de leur stratégie de recherche dans le domaine des sciences du numérique.

Les deux établissements se félicitent notamment des travaux menés autour du Big Data par les trois équipes communes à Inria Lille - Nord Europe et l’université de Lille 3 que sont l’équipe-projet Sequel (commune avec Centrale Lille, et l'université Lille 3*), l’équipe Magnet (commune avec l'Université Lille3 *), et l’équipe Links (commune avec l'université Lille1 et l'université Lille 3 *).

Inria souhaite en parallèle intensifier ses collaborations avec les sciences humaines et sociales (SHS). Le philosophe Michel Serres a ainsi exprimé sa vision de l’évolution des SHS en introduction de notre plan stratégique. L’institut s’investit également dans le développement des humanités numériques notamment en soutenant le projet Dariah, un consortium dont l’ambition est de mettre les sciences du numérique au service des sciences humaines et sociales.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

Mots-clés : Université de Lille 3 Équipe Sequel Équipe Magnet Équipe Links Accords-cadres Partenariats académiques