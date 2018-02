Journée internationale pour les droits des femmes

9/03/2015

Femmes et sciences numériques : c’est toute l’année !

La journée internationale pour les droits des femmes est célébrée depuis 1977. Elle trouve son origine dans les manifestations de femmes réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote au début du XXe siècle. À l’occasion de cette journée thématisée « Autonomisation des femmes – Autonomisation de l’humanité : Imaginez ! », Inria vous propose de redécouvrir celles qui travaillent au quotidien pour les sciences du numérique.

Le 62e épisode du podcast Interstices sur « Comment extraire des connaissances pertinentes à partir d’un grand volume de données » est consacré à Laetitia Jourdan, professeur d’informatique à l’université de Lille 1, et membre de l’équipe-projet Dolphin d’Inria Lille – Nord Europe. Elle nous explique, à travers cette interview audio d’une dizaine de minutes, comment optimiser les données.

À l’occasion de la Fête de la science, le centre Inria Lille - Nord Europe a proposé l’opération « chercheurs itinérants ». Fanny Chevalier, chargée de recherche au sein de l’équipe Mjolnir, a pu intervenir dans un collège pour parler de l’informatique graphique.

Documentalistes au collège Paul Eluard de Cysoing (Nord), Martine Reynès et Annabelle Dupuis font découvrir aux élèves les sciences du numérique. Une démarche conduite en collaboration avec les équipes d’Inria Lille - Nord Europe.

Originaire de Valence, en Espagne, Maria Gomez Lacruz, 28 ans, effectue sa thèse au sein de l’équipe lilloise Spirals (commune avec l'université Lille 1*). Elle nous raconte au cours d’un entretien son parcours et sa vision de la recherche en France.

Karine Leroy est gestionnaire Ressources Humaines (RH) à Inria Lille - Nord Europe depuis 2011. Le service RH du centre compte six personnes et toutes sont des femmes. Si ce service n’est actuellement pas mixte, ce n’est finalement qu’une question de hasard.

Au centre Inria Lille - Nord Europe, les AER, entendez par là « Assistants d’Equipes de Recherche » sont toutes des femmes. Cette ligne métier est une spécificité de l’institut, qui permet aux membres des équipes d’obtenir un soutien de proximité polyvalent et aux services du centre d’avoir une interface identifiée au sein des équipes de recherche.

Le service communication d’Inria Lille - Nord Europe se définit avant tout comme un service à multiples facettes. Ses activités englobent les actions de promotion de l’activité de l’institut, d’animation pour partager une culture commune (communication interne) et de production d’outils et de service auprès de la communauté des chercheurs.

Aurore Hermant a intégré le service des assistantes d’équipes de recherche (SAER) d’Inria Lille composé de sept femmes en octobre dernier. Un métier pour l’instant unisexe au sein du service, mais qui n’a absolument rien de masculin ou de féminin, souligne-t-elle.

Le service des ressources humaines d’Inria Lille - Nord Europe est un service de proximité qui gère, accompagne et conseille l’ensemble des personnels permanents et non permanents tout au long de leur parcours au sein d’Inria.

Hélène Touzet et Nathalie Mitton dirigent respectivement les équipes-projet Bonsai (commune avec le CNRS et l'université Lille1*) et Inria Fun : un travail exigeant et passionnant. À l’occasion de la journée des droits des femmes, nous avons souhaité les interviewer sur leurs parcours et leur métier de chercheuses.

C'est à Novosibirsk, au cœur de la Sibérie, qu'Ekaterina Alekseeva a grandi et fait ses études. Aujourd'hui, elle développe des algorithmes d'optimisation multicritère au sein de l'équipe-projet Dolphin (commune avec l'Université Lille1*).

