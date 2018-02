Inria Lille - Nord Europe

20/10/2016

Inria à Lille : créateur d’emplois et moteur régional de l’innovation en sciences du numérique

Depuis bientôt quinze ans, Inria investit en Hauts-de-France pour développer une recherche d’excellence et de renommée internationale dans le domaine des sciences du numérique, avec une mission de transfert technologique vers l’écosystème régional. Cet investissement passe principalement par le recrutement de chercheurs de haut niveau.

Une politique de recrutement d’excellence

Depuis sa création en 2002 et son implantation en 2008 à la Haute-Borne (Villeneuve d’Ascq), le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe se développe en menant une politique de recrutement scientifique de haut niveau. Chaque année, Inria ouvre au recrutement par concours une trentaine de postes de chercheuses/chercheurs répartis au sein de ses huit centres de recherche en fonction de leurs objectifs, de leur potentiel et de la stratégie globale de l’institut. Le processus de sélection des candidats est rigoureux et sélectif. La qualité, l’impact et le potentiel de leurs recherches sont évalués par un jury d’admissibilité puis un jury d’admission composés d’experts internes et externes à Inria. Ces trois dernières années, le nombre de postes pourvus par concours au sein du centre Inria Lille - Nord Europe est exceptionnel au regard de la moyenne nationale (2 à 4 postes par centre) : 5 en 2014, 5 en 2015 et 4 en 2016.

Le top 50 !

Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe a attiré 41 chargés de recherche et 9 directeurs de recherche en 14 ans. On compte parmi eux 39 hommes et 11 femmes, parmi celles-ci 45% ont été recrutées ces 4 dernières années. La variété des profils et la richesse des parcours concourent à renforcer l’émulation scientifique et contribuent au bien-être et à la qualité de l’environnement professionnel au sein du centre. Sur ces 50 scientifiques, 11 nationalités sont représentées qui s’ajoutent à la trentaine d’autres que compte l’ensemble du centre.

36 des 50 scientifiques recrutés se répartissent de manière homogène sur six thématiques de recherche : génie logiciel, automatique – robotique, interaction Homme-machine, Internet des objets, optimisation et simulation numérique. Les 14 autres travaillent sur une septième thématique : traitement de données. Ces thématiques sont aujourd’hui au cœur des évolutions actuelles que rencontrent la société et le monde économique.

Ce nombre important traduit à la fois une expertise historique des scientifiques lillois sur ces sujets et l’action volontariste d’Inria compte tenu des enjeux sociaux-économiques associés. Les équipes-projets du centre travaillant sur ce sujet sont parmi les plus reconnues au niveau mondial. Cette reconnaissance s’est notamment traduite par l’organisation, en 2015, d’un événement incontournable pour la communauté du Machine Learning : la conférence internationale sur l’apprentissage automatique (ICML) qui s’est tenue e en France pour la première fois de son histoire. Elle a ainsi accueilli à Lille en 2015 plus de 1 700 personnes au Grand Palais.

La grande majorité des 50 scientifiques recrutés est toujours chez Inria. Les autres poursuivent leur carrière au sein de grands groupes comme Allianz, Huawei, Adobe ou Google, ou dans des universités françaises ou étrangères (Canada, Espagne, Japon, etc.).

Quelques témoignages des 50 scientifiques

Le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe, pour vous c’est…

« La chance pour moi d'avoir débuté dans un cadre qui encourage les jeunes et les femmes. »

« Une communauté de chercheurs au rayonnement international et à laquelle j'ai eu la chance d'appartenir dans ses toutes premières années. »

« Un centre de recherche où l’on se sent bien, et soutenus : très accueillant, dynamique et jeune, qui propose un très bon support aux initiatives diverses proposées par les chercheurs. »

« L'opportunité de commencer ma carrière de chercheur permanent dans la meilleure équipe française pour mes intérêts de recherche. »

« Un bras armé pour que nos recherches aient un impact et que la région Nord en sorte plus forte et créative. »

« Un centre de recherche accueillant et chaleureux. »

Un écosystème exceptionnel qui contribue à l’attractivité

Le développement d’Inria à Lille a toujours été soutenu par les collectivités territoriales qui ont contribué à son rayonnement. Inria a noué des partenariats stratégiques avec les universités, organismes de recherche et grandes écoles de la région et joue son rôle de catalyseur dans le pôle d’excellence scientifique IDEX Université Lille Nord - Europe.

Inria entretient également un dialogue permanent avec les acteurs socio-économiques de la région Hauts-de-France. Un des objectifs majeurs du centre de Lille est de poursuivre le développement d’activités en partenariat avec les industriels et acteurs régionaux de l'innovation, en écho à la dynamique Lille is French Tech . Quatre start-up ont été créées par les équipes-projets de recherche du centre.

L’importance pour Inria de lier entreprises et recherche académique couplée à cette dynamique territoriale a d’ailleurs généré la création, à Lille, de la première plate-forme de transfert technologique, InriaTech. Elle a été mise en place en 2015 avec la Métropole Européenne de Lille, la région Hauts-de-France et le FEDER. Fort de ce succès, Inria duplique aujourd’hui ce modèle dans ses autres centres.

Ce développement continu depuis 2002 se concrétisera aussi par l’installation d’Inria en 2018, au sein d’un troisième bâtiment, le bâtiment Place, localisé à EuraTechnologies, totem de Lille is French Tech .

Inria, institut national de recherche dédié au numérique, promeut « l’excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2 700 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. L’institut rayonne sur le territoire français à travers ses huit centres de recherche. Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, créé en 2008, compte 360 personnes dont 300 scientifiques répartis dans dix-sept équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le développement socio-économique du territoire des Hauts-de-France, le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe s’engage, aux côtés de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, sur les grands chantiers de recherche et d’innovation dans le domaine du numérique.

Mots-clés : Centre de recherche Inria Lille - Nord Europe