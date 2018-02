Service

Le service administratif et financier : du montage de projets ambitieux aux commandes quotidiennes

Composé de neuf personnes, le service administratif et financier (SAF) se consacre à la fois à la bonne gestion du centre, mais aussi au soutien juridique et administratif des équipes de recherche. Une mission essentielle qui contribue au rayonnement du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe.

Un service polyvalent

Le SAF intervient dans le domaine des affaires juridiques et financières et des achats.

Au niveau juridique, le service assure auprès des équipes de recherche un conseil en propriété intellectuelle, la négociation juridique et la rédaction de l’ensemble des contrats liés à l’activité de recherche du centre (conventions, contrats de recherche, protocoles, licences, brevets, logiciels, APP, etc.). Par ailleurs, le service assure la passation et le suivi de l’ensemble des marchés publics dans un souci d’efficacité économique.

Au niveau financier, le service construit, met en œuvre et suit le budget du centre. Il accompagne, en lien avec le STIP, les porteurs de projets dans le montage administratif et financier lors des réponses aux appels à projets (H2020, ANR, BPI France, Région, etc.). Outre le montage, le service assure le suivi administratif et financier des contrats notamment via la justification auprès des financeurs. Enfin, il réalise les actes de gestion financière auprès des fournisseurs du centre, des services et des équipes de recherche.

Une équipe qui contribue au rayonnement d’Inria

Le rôle du SAF est essentiel au sein du centre : il intervient en effet au plus près des équipes de recherche en coordination avec le Service Transfert pour l’Innovation et Partenariats (STIP) dans le cadre des réponses aux appels à projets (H2020, BPI, ANR, etc.). Les agents du service assistent notamment les chercheurs dans le montage administratif et financier des contrats. Ils assurent également un lien entre les laboratoires et le monde économique, en apportant leur expertise dans la mise en œuvre de partenariats avec des entreprises et la création de consortiums.

Des profils spécialisés

La force de ce service tient dans la diversité de ses compétences et expertises. Ainsi, il rassemble, sous la tutelle de son responsable, Majid El Maach, un juriste contrats et propriété intellectuelle, un acheteur marchés publics, un chargé des contrats de recherche, trois gestionnaires financiers et un chargé de budget également responsable des gestionnaires financiers. Une assistante complète l’équipe.

