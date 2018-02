Évènement

30/10/2014

Museomix réinvente pour 72h le musée d’Histoire naturelle de Lille

L’association Museomix Nord organise chaque année un marathon créatif pour réinventer un musée l’espace de 72h. Pour sa nouvelle édition, Museomix a sélectionné le Musée d’Histoire naturelle de Lille pour repenser le lieu et ses collections à l’heure du numérique. Inria soutient cet événement innovant qui aura lieu les 7, 8 et 9 novembre prochains.

Museomix : vivre le musée à l’heure du numérique

Museomix est une communauté qui réunit chaque année des professionnels des musées, des acteurs de l'innovation et du numérique, mais également des passionnés de culture. Dans une démarche collaborative de création, ces museomixeurs inventent par équipe, en un marathon créatif de 3 jours et 2 nuits, une nouvelle façon de penser et vivre le musée à l’heure du numérique.

L’enjeu de cemakeathon culturel ? Créer un dispositif de médiation innovant emprunt de numérique, en repensant un musée et ses collections tels qu’on les conçoit dans leur forme traditionnelle. L’objectif est de réinventer le musée à l’heure des nouvelles technologies pour penser et créer un musée ouvert et connecté où le visiteur devient acteur. Le centre Inria Lille - Nord Europe encourage ce projet en étant partenaire de l’événement Museomix en tant qu'acteur de l'innovation et du numérique.

Le Musée d’Histoire naturelle de Lille relève le challenge !

Cette année dans le Nord, l'événement aura lieu au Musée d'Histoire naturelle de Lille. Fort de presque 200 ans d’existence, le Musée d’Histoire naturelle est une institution lilloise de 5 000 m² composée de quatre collections : zoologie, géologie, ethnographie et sciences et techniques. Son histoire est intimement liée à celle de la ville et de sa vie scientifique, industrielle, commerciale et universitaire.

Le musée ouvrira ses réserves à Museomix pour être réinventé à l’heure du numérique. La promesse de ce relooking atypique ? Quitter le modèle d’exposition classique pour retracer avec innovation les relations entre l’Homme et son environnement.

