Evènement

MA-E (*) - 12/10/2016

Semaine de la recherche et de l'innovation

Du 21 au 27 novembre 2016, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-de-France, dont le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, se mobilisent pour valoriser le potentiel du territoire, mais aussi sensibiliser et accompagner les entrepreneurs régionaux (porteurs de projets, chefs d’entreprise, étudiants, salariés) pour développer ou engager des projets innovants.

Êtes-vous prêts à innover en Hauts-de-France ?

Cette semaine est une première à l’échelle des Hauts-de-France ! 24 manifestations sont organisées aux quatre coins de la grande région : en métropole lilloise, à Amiens, Dunkerque, Douai, Lens, Méaulte, Saint-Quentin, Valenciennes, Verneuil-en-Halatte…

Elle est organisée dans la dynamique des Stratégies de Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI et S3), portées par l’État et la Région. Elle est financée par la région avec l’intervention significative de l’Europe et des fonds FEDER.

Retrouvez Inria dans votre programme

Le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe est mobilisé sur plusieurs événements :

À ne pas manquer

Vendredi 25 novembre : Rencontres Inria Industrie : Interactions avec les objets et services numériques

Organisées par : Inria, La Plaine Images

Industriels, PME, connaissez-vous les dernières innovations des équipes de recherche d’Inria et de ses partenaires ? Pas encore ? Alors venez les découvrir et même mieux : les tester ! En savoir plus.

Mais aussi...

Mardi 22 novembre : Soirée "Aux portes du futur"

Organisée par : BeyondLab

Et si vous étiez à la tête du prochain Google ? Pas besoin d’avoir l’idée du siècle : nos chercheurs l’ont déjà eue avant vous ! Venez à leur rencontre durant cette soirée où les portes du futur vous seront entrouvertes et laissez-les vous faire rêver. Nicolas Roussel, responsable de l'équipe Mjolnir du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe interviendra à cette occasion. En savoir plus.

Mercredi 23 novembre : Remise des prix du concours Étudiant du Meilleur Objet Connecté (MOC) 2016

Organisée par : CITC

Ils ont candidaté au concours du Meilleur Objet Connecté et les voilà applaudis ! Venez découvrir des projets qui ont attiré l’attention des acteurs #IoT lors de la remise des prix. Vous soutiendrez ainsi les démarches d’innovation estudiantines, et participerez peut-être à leur concrétisation ! En savoir plus sur le concours.

Jeudi 24 novembre : Force Awards 2016

Organisée par : Force Research and Enterprise

Découvrez le meilleur de l’innovation né de la rencontre des scientifiques de la région et des entreprises. Venez assister à la remise des trophées récompensant les réussites régionales de collaborations entreprises/recherche académique. Au programme : présentations des meilleurs projets, remises des prix et soirée de « réseautage » autour d’un cocktail dînatoire. En savoir plus.

Jeudi 24 novembre : Rencontres et business autour de la réalité virtuelle

Organisées par : Pictanovo

La réalité virtuelle se démocratise, tirée par le progrès technologique et la promesse d’usages innovants à forte valeur ajoutée. Comment faut-il se positionner sur ce marché ? Comment en tirer profit ? Une journée de démonstrations, d’échanges et de rendez-vous d’affaires à ne pas manquer ! Des chercheurs de l’équipe-projet Mint du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe seront présents pour vous faire découvrir des démonstrations autour de la réalité virtuelle. En savoir plus.

Mots-clés : Semaine de la recherche et de l'innovation