Evènement

10e Forum européen de l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique dans un monde connecté.

Nathalie Mitton, responsable de l'équipe-projet Fun d' Inria Lille - Nord Europe participe en tant qu'intervenante au 10e Forum européen sur l'accessibilité numérique qui aura lieu à La Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Date : 30/05/2016

30/05/2016 Lieu : Cité des sciences et de l'industrie, Paris

La frontière entre le monde des objets physiques et celui des systèmes d’information numériques s’estompe un peu plus chaque jour de sorte que nous sommes de plus en plus souvent connectés dans notre vie quotidienne, à titre individuel et professionnel. Cet environnement constitue une infrastructure que l’on appelle aussi l’Internet des Objets dont l’étendue et l’accroissement ne cessent d’étonner. Les capteurs intégré dans les objets aussi variés que les éclairages urbains, les appareils domestiques, connectés en réseaux collectent des données dont la finalité, grâce au Cloud, est de fournir des services spécialisés et adaptés à des besoins contextualités selon le temps et le lieu de leur utilisation. L’accès à ces objets et ces services « intelligents et intuitifs » est censé simplifier l’action et la prise de décision des individus dans le monde où ils vivent et les aider à dépasser certaines limites.

On pourrait espérer que ces des objets intelligents et connectés par le moyen d’Internet facilitent la vie des personnes handicapées, des personnes âgées, dans bien des situations. Invisibles à la maison, dans les transports en commun, sur le lieu de travail, les objets équipés de capteurs peuvent doter les services de la capacité à s’adapter aux besoins particuliers de leurs usagers. Des exemples concrets du confort et de la simplicité apportés par de tels objets commencent à émerger et de nombreux projets de recherche ont été lancés pour explorer et développer les possibilités de ces technologies pour réduire l’exclusion numérique.

Il est clair cependant que faute d’une réflexion approfondie et de la coopération nécessaire entre les différents acteurs, l’Internet des Objets peut créer des obstacles supplémentaires pour les personnes ayant des limitations physiques ou sensorielles, voire intellectuelles. La connectivité accroît la complexité de notre environnement et peut nous rendre plus vulnérables. Prévenir ce risque nécessite que soit prise en compte l’accessibilité, une véritable intelligence des besoins, la sécurité et le respect de la vie privée des personnes à tous les niveaux de l’écosystème, à commencer par les standard et les protocoles d’échange entre les objets. Les professionnels de l’accessibilité doivent travailler avec les acteurs des technologies de l’information et de la communication, fabricants d’équipements, fournisseurs de services, organismes de recherché, universités, pour faire en sorte que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte de manière précoce et continue dans le processus de développement technologique. A cette condition seulement, l’Internet des objets pourra devenir un écosystème sûr et robuste bénéfique à tous.

Le 10ème Forum européen de l’accessibilité numérique explorera les thématiques suivantes :

L’importance de l'Internet des Objets pour notre développement économique et social

Comment les entreprises et services publics envisagent de capitaliser et de contribuer à l'Internet des objets ?

Le potentiel de l'Internet des Objets pour combler la fracture numérique

Comment le dialogue peut être instauré entre les acteurs de l’accessibilité numérique et l'industrie pour veiller à ce que tous les éléments l'Internet des Objets soient nativement accessibles

Comment les acteurs de l’accessibilité numérique peuvent aborder les questions de la sécurité et de la confidentialité et gagner la confiance des utilisateurs handicapés ou âgés

Des exemples pratiques de la façon dont l'Internet des objets peut améliorer la vie des personnes handicapées ou âgées

Mots-clés : Internet des objets Accessibilité