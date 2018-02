Evènement

R&DV du Plateau Inria : Evolution des applications industrielles et des systèmes d’information

Chaque mois, de 10h à 11h30, ne manquez pas « Les R&DV du Plateau » organisés sur le Plateau Inria situé à EuraTechnologies. Une équipe de recherche Inria viendra à la rencontre des entreprises afin de soutenir le transfert de technologies vers l’écosystème régional. Inscrivez-vous à la session du jeudi 28 avril 2016 sur l’évolution des applications industrielles et des systèmes d'information. Date : 28/04/2016

28/04/2016 Lieu : Plateau Inria, EuraTechnologies (Lille)

Un rendez-vous « R&D » à ne pas manquer

Jeune entreprise, start-up, PME … répondre au marché, satisfaire vos clients, vous développer sont des préoccupations de chaque instant. L’innovation est un levier majeur pour répondre à ces enjeux. Afin de pouvoir répondre à vos besoins d’innovation technologiques, Inria vous propose chaque mois, de découvrir les avancées développées par ses équipes de recherche. Un moment privilégié pour rencontrer un chercheur, pour échanger sur vos problématiques de R&D logicielle et imaginer ensemble les pistes de collaborations autour d’un café.

Venez découvrir l’équipe de recherche Rmod

Quel que soit le secteur d’activité, les grandes entreprises développent des applications tant pour la gestion de leurs systèmes d’information que comme support technologique pour les autres domaines techniques.

Les entreprises investissent des sommes très importantes dans le développement de grandes applications. Ces investissements sont d’autant plus essentiels qu’ils concernent principalement la maintenance et l’évolution de l’application, afin de s’adapter aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins.

Nous montrerons que plus de 80% des investissements consentis tout au long de la vie d’un logiciel le sera dans la maintenance et que 50% cet effort est uniquement réalisé pour comprendre et reprendre la maitrise sur ces logiciels.

Les méthodes traditionnelles se portent sur la lecture laborieuse du code ou sur des métriques beaucoup trop génériques, le point clef de cette présentation sera donc de démontrer que ces problèmes spécifiques nécessitent des outils spécifiques permettant des actions de remédiation optimales, tant du point de vue du code lui-même que de son architecture.

Cas concret d’expérimentation :

Cette présentation illustre le propos à l’aide de cas concrets développés dans le cadre de la collaboration entre Inria et des grands groupes commeSiemens, Thales ou Generali.

L’intervenant :

Stéphane Ducasse est directeur de recherche au sein d'Inria où il dirige l’équipe-projet Rmod (commune avec l'Université Lille 1*). Il est expert en conception objet, conception de langages à objets, programmation réflexive ainsi que la maintenance et évolution des applications comme les systèmes d’informations complexes. Ses travaux sur les traits ont été introduits dans AmbientTalk, Slate, Pharo, Perl-6, PHP 5.4 et Squeak. Ils ont été aussi portés sur JavaScript. Ils ont influencés les langages Scala et Fortress.

Stéphane Ducasse est un des développeurs de Pharo, un langage open-source inspiré de Smalltalk, et de Moose une plate-forme d'analyses. Il est l’auteur de plusieurs livres sur l'apprentissage de la programmation et d'autres sujets comme la programmation web.

Inria Inria, institut de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. L’institut rayonne sur le territoire français à travers ses huit centres de recherche. Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, créé en 2008, compte 360 personnes dont 300 scientifiques répartis dans seize équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le développement socio-économique sur le territoire du Nord - Pas-de-Calais, le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe s’engage, aux côtés de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, sur les grands chantiers de recherche et d’innovation dans le domaine du numérique. Le Plateau Inria Le Plateau Inria est un espace de démonstration de 200m² situé au cœur d’EuraTechnologies. C’est une partie intégrante du centre Inria Lille - Nord Europe puisqu’il est dédié aux activités de ses équipes de recherche dans le domaine des sciences du numérique. Il permet de favoriser les interactions entre la communauté scientifique, le monde économique et la société. Configuré tel un espace de travail collaboratif ou lieu d’accueil d’évènements, il a vocation à être un lieu de convergence de l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional dans le domaine de l’innovation et du numérique.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.