R&DV du Plateau Inria : Utiliser le geste et ses facettes pour l'interaction homme-machine

Chaque mois, de 9h15 à 10h30, ne manquez pas « Les R&DV du Plateau » organisés sur le Plateau Inria situé à EuraTechnologies. Une équipe de recherche Inria viendra à la rencontre des entreprises régionales afin de soutenir le transfert de technologies vers l’écosystème régional. Inscrivez-vous à la session du mardi 15 décembre pour découvrir l'utilisation du geste et ses facettes pour l'Interaction Homme-Machine. Date : 15/12/2015

15/12/2015 Lieu : Plateau Inria, EuraTechnologies

Un rendez-vous « R&D » à ne pas manquer

Jeune entreprise, start-up, PME … répondre au marché, satisfaire vos clients, vous développer sont des préoccupations de chaque instant. L’innovation est un levier majeur pour répondre à ces enjeux. Afin de pouvoir répondre à vos besoins d’innovation technologiques, Inria vous propose chaque mois, de découvrir les avancées développées par ses équipes de recherche. Un moment privilégié pour rencontrer un chercheur, pour échanger sur vos problématiques de R&D logicielle et imaginer ensemble les pistes de collaborations.

Venez découvrir l’équipe-projet Mint : Utiliser le geste et ses facettes pour l'Interaction Homme-Machine

Le geste est un moyen majeur dans la communication entre humains voire même en communication inter-espèce, de part son expressivité et sa compréhension quasi instinctive. Son utilisation en Interaction Homme-Machine (IHM) se fait déjà avec la souris, le tactile et plus récemment, dans l'espace. Cependant, l'utilisation du geste dans l'espace en IHM pose de nouveaux challenges que ce soit pour son traitement ou son interprétation.

Hanaë Rateau, doctorante au sein de l'équipe-projet Mint (commune avec le CNRS et l'Université Lille 1*) présentera plusieurs de ses travaux de thèse qui proposent de nouvelles façons d'interagir avec des systèmes informatisés en faisant évoluer la communication homme-machine. Ils s'inspirent de notre façon de communiquer avec les autres et tirent profits de nos capacités mentales.

Les intervenants :

Hanaë Rateau mène actuellement une thèse en Interaction homme-machine (IHM) au sein de l'équipe Mint sous la supervision de Laurent Grisoni. Elle s'intéresse à l'utilisation du geste 3D pour l'IHM et plus particulièrement à la dimension dynamique du geste et à sa spatialisation.

Laurent Grisoni est professeur en informatique à l'Université de Lille Science & Technologies, et enseigne à l'école d'ingénieur Polytech'Lille. Il est responsable de l’équipe projet Mint dédiée à l’interaction tactile et gestuelle au centre de rechercher Inria Lille-Nord Europe. Il participe à la coordination de l'initiative SCV (sciences et cultures du visuel), liée à l'équipex IRDIVE (site de l'Imaginarium, Plaine Image, Tourcoing). Il est également co-responsable du projet CPER MAUVE (2014-2020), dédié aux outils numérique pour la médiation et l'accès à la connaissance. Il a participé depuis 2003 à l'encadrement de 11 thèses soutenues. Il est également auteur ou co-auteur de plus d'une trentaine de publication en article long en ouvrage collaboratif, revues ou conférences internationales.

À la fin de cette présentation, Hanaë Rateau et Laurent Grisoni seront heureux de répondre à vos questions et de partager vos réflexions.

Inria Inria, institut de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. L’institut rayonne sur le territoire français à travers ses huit centres de recherche. Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, créé en 2008, compte 360 personnes dont 300 scientifiques répartis dans seize équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le développement socio-économique sur le territoire du Nord - Pas-de-Calais, le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe s’engage, aux côtés de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, sur les grands chantiers de recherche et d’innovation dans le domaine du numérique. Le Plateau Inria Le Plateau Inria est un espace de démonstration de 200m² situé au cœur d’EuraTechnologies. C’est une partie intégrante du centre Inria Lille - Nord Europe puisqu’il est dédié aux activités de ses équipes de recherche dans le domaine des sciences du numérique. Il permet de favoriser les interactions entre la communauté scientifique, le monde économique et la société. Configuré tel un espace de travail collaboratif ou lieu d’accueil d’évènements, il a vocation à être un lieu de convergence de l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional dans le domaine de l’innovation et du numérique.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

