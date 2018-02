Evénement

Salon Conext

Au programme de cet événement s’inscrivant au cœur de La French Tech : un espace innovation unique en Europe, un village international accueillant plus de 100 experts internationaux venus livrer leur vision du commerce connecté, un Retail Tour #conext axé sur la digitalisation du point de vente, plus de 100 conférences et débats… Date : 12/10/2016 au 14/10/2016

12/10/2016 au 14/10/2016 Lieu : Lille Grand Palais - 1 Boulevard des Cités Unies, 59000 Lille

#New Shopping Experience 2016

Testez et expérimentez les 17 innovations inédites du commerce du futur présentées lors de cette nouvelle édition 2016 ! Sélectionnées par Le PICOM et développées en collaboration avec 16 enseignes de la distribution, 20 PME technologiques et 3 instituts de recherche et une école de design, ces proofs of concept ne manqueront pas de vous surprendre sur les tendances et les usages innovants du frictionless shopping !

Parmi les projets d’innovation 2016 exposés, plusieurs ont été réalisés en collaboration avec le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe.

