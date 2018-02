French Tech

25/06/2015

Nous sommes LORnTECH !

Après une première vague de labellisation en novembre dernier, le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique Emmanuel Macron et la secrétaire d’État chargée du Numérique Axelle Lemaire viennent d’annoncer, ce jeudi 25 juin, l’obtention du label Métropole French Tech à LORnTECH.

Les huit lauréats retenus (4 labels « Métropoles French Tech » pour Brest Tech plus, Normandy French Tech, Lor'NTech et French Tech Côte d'Azur et 4 labels thématiques « French Tech », à titre pilote pour l’Alsace les MedTech, Avignon les CultureTech, Saint-Etienne le DesignTech et Angers les IoT-Tech) parmi quatorze territoires candidats, clôturent pour une période de trois ans le dispositif d’identification et de labellisation des écosystèmes de startups les plus dynamiques et les plus matures en France.

L’obtention du label, est, pour le pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain, porteur de la candidature, et l’ensemble de ses acteurs, entreprises et élus, une véritable reconnaissance et affirmation du dynamisme numérique de la Lorraine à l’échelle nationale et internationale.

Né d’une ambition collective, LORnTECH est le révélateur d’un écosystème numérique riche et porteur qui compte près de 2000 entreprises, parmi lesquelles de véritables « Tech Champions » et plus de 10 000 emplois.

Anticipant l’évolution territoriale, le pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain regroupant les villes et agglomérations d’Épinal, Metz, Nancy et Thionville, en lien avec la Région Lorraine a montré sa capacité à fédérer et créer enthousiasme et dynamisme autour d’une ambition commune au service des entreprises.

Gage de nouvelles richesses et d’un potentiel de développement économique associant les agglomérations de Luxembourg et de Sarrebruck, LORnTECH symbolise la mobilisation de l’ensemble des acteurs prêt à construire l’avenir.

Pour que les initiatives soient soutenues, quel que soit leur stade de maturité, pour faire de l'idée un projet, du projet une startup, de la startup une entreprise en croissance, le pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain et l’ensemble de ses acteurs s’engagent avec LORnTECH labellisé dans une stratégie ambitieuse qui vise à faire de l’écosystème numérique métropolitain une référence internationale.

Mots-clés : LORnTECH Sillon Lorrain French Tech Startups Inria Nancy - Grand Est