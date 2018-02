Publication

19/09/2016

Un livre pluridisciplinaire et accessible sur les interfaces cerveau-ordinateur

Laurent Bougrain, maître de conférences à l’université de Lorraine et responsable de l’équipe-projet Neurosys, a coécrit un livre destiné pour la première fois en France à toute la communauté d’utilisateurs d'interfaces cerveau-ordinateur : du personnel médical aux développeurs de jeux vidéo en passant par les chercheurs, mais également à un public plus large, curieux des aspects philosophiques et éthiques du sujet. Entrez dans un monde merveilleux où l’Homme commande la Machine via son activité cérébrale !

Le premier livre sur le sujet réalisé par la communauté française

Si une dizaine de livres sur les BCI (BCI – Brain-Computer Interfaces) existent en anglais, celui-ci est le premier à s’adresser directement aux lecteurs francophones.

Cet ouvrage pluridisciplinaire est le fruit d’une coordination de trois ans, pendant lesquels une trentaine d’auteurs d’horizons divers ont partagé leurs champs d’expertise et ont fourni un important travail de vulgarisation. Il fait suite à une école sur cette thématique organisée au LORIA en 2011.

Afin d’en faciliter la lecture, chaque chapitre est désigné par un pictogramme et des mots-clés selon son contenu. Une véritable grille de lecture est donc donnée au lecteur pour comprendre les problématiques liées aux BCI, que ce soit dans le champ des neurosciences, des mathématiques et de l’informatique, dans les domaines médical, technologique, ou sociétal.

A noter également, « Les interfaces cerveau-ordinateur » revêt un aspect pratique grâce à des tutoriels illustrant l’utilisation des BCI et du logiciel Openvibe : initié en 2005 par les chercheurs d’Inria, en collaboration avec l’Inserm, ce logiciel open source permet de concevoir et utiliser facilement des BCI. Il est aujourd’hui utilisé par des chercheurs du monde entier et permet des avancées scientifiques dans de nombreux domaines.

Vers de nouveaux défis scientifiques

Les BCI permettent d’obtenir, filtrer, traiter, classer et visualiser les signaux du cerveau en temps réel. L’action cérébrale s’acquiert principalement par la technique d’électroencéphalographie en plaçant un casque muni d’électrodes sur le scalp.

Les champs d’application de ces interfaces sont variés : le domaine médical (pour le traitement de certains déficits neurologiques ou l’assistance aux personnes handicapées motrices), le multimédia (réalité virtuelle, jeux vidéo…), ou l’éducation.

L’équipe Neurosys effectue notamment de nombreux travaux de recherche dans le domaine de la santé. Par exemple, un doctorant de l’équipe, Sébastien Rimbert, travaille actuellement en partenariat avec le CHRU de Nancy à la détection de réveils peropératoires pendant l’anesthésie générale. En effet, le curare, présent dans la formule anesthésiante, entraîne un blocage neuromusculaire et ne permet pas au patient de bouger s’il se réveille. Les interfaces cerveau-ordinateur permettraient au personnel médical d’anticiper les intentions de mouvement du patient, témoignant de la reprise de conscience de celui-ci et ainsi d’ajuster la dose d’anesthésiques.

Des travaux sont également menés pour mettre en place des protocoles de rééducation post-accident vasculaire cérébral. Les mouvements des mains étant les plus compliqués à retrouver après un AVC, les BCI pourraient permettre aux ergothérapeutes d’aider les patients à récupérer ces mouvements en constatant et en guidant l’intention de bouger, en mettant en place un retour visuel et sensitif notamment au niveau de la main.

Article de Marie Baron du Loria.

Les interfaces cerveau-ordinateur, de Maureen Clerc, Laurent Bougrain et Fabien Lotte, est sorti en juillet aux éditions ISTE-WILEY.

