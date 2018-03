Workshop

4th Joint Workshop on Hands-free Speech Communication and Microphone Arrays

HSCMA est la conférence internationale dédiée à ce domaine de recherche en plein essor. Elle est organisée tous les 3 ans sous l’égide du comité technique IEEE Traitement du Signal Audio et Acoustique. Date : 12/05/2014 au 14/05/2014

12/05/2014 au 14/05/2014 Lieu : Inria

Inria Intervenants : Volker Hohmann,Marc Moonen,Steve Renals

Volker Hohmann,Marc Moonen,Steve Renals Organisateurs : Emmanuel Vincent

La communication parlée occupe une place centrale dans notre vie. L’avènement d’interfaces de commande vocale et d’aides auditives toujours plus performantes facilite déjà l’interaction avec nos téléphones et nos tablettes et améliore la qualité de vie des personnes malentendantes. Ces technologies ouvrent des possibilités immenses à long terme d’interaction avec les humains, les objets et les masses de données qui nous entourent. De nombreux défis scientifiques restent encore à résoudre, le premier et non le moindre, la réduction de la réverbération et du bruit qui détériorent la qualité de la voix.

Keywords: Séparation de source Aides auditives Traitement de signal Inria IEEE Equipe Parole Communication parlée Interface de commande vocale