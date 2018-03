Manifestation scientifique

MSR 2015

MSR (Modélisation et systèmes réactifs) 2015 est la dixième édition de la série des colloques MSR et est co-organisé par le centre Inria Nancy ‐ Grand Est et le Centre de Recherche en Automatique de Nancy.

18/11/2015 au 20/11/2015 Lieu : Inria Nancy - Grand Est

Inria Nancy - Grand Est Organisateurs : Stephan Merz, Inria Nancy - Grand est

MSR est un colloque en langue française qui traite de la modélisation, de l'analyse et de la commande des systèmes réactifs et temps réel. Il concerne plus particulièrement les chercheurs et industriels intéressés par la conception d'applications qui sont basées sur des systèmes de type soit continu, soit discret, soit hybride. MSR est un lieu de rencontre pour les automaticiens et les informaticiens afin de confronter les techniques et les problèmes abordés par les deux communautés. Ainsi, le colloque MSR a pour rôle d'affirmer l'apport des chercheurs francophones dans ces domaines et de favoriser les échanges entre universitaires et industriels.

Tarifs d'inscription au colloque

Tarif régulier 440 € Tarif étudiant 300 € Accompagnant événements sociaux 80 €

Les tarifs régulier et étudiant comprennent les déjeuners du 18 au 20 novembre, la réception de bienvenue du 18 novembre et le dîner de conférence du 19 novembre. Les paiements par carte bancaire et par bon de commande (pour les établissements de recherche en France) sont acceptés.

Accéder au site d'inscription jusqu'au 12 novembre .

