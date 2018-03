Médiation scientifique

Les enjeux de la médiation à l'ère du numérique, les RDV Science & You

Les troisièmes rencontres professionnelles de Science & You se dérouleront au centre Inria Nancy - Grand Est le 3 mars 2017. Au programme : une journée d'échange autour de la médiation et du numérique et de leurs enjeux au sein de la société. Marie Duflot-Kremer, maître de conférence dans l'équipe-projet VeridDis, interviendra lors de cette journée autour d'un atelier sur la pensée informatique. Date : 3/03/2017

3/03/2017 Lieu : Inria Nancy - Grand Est

La transition numérique a changé les pratiques professionnelles de la CSTI avec l’apparition de nouveaux outils (tablettes, écrans, casques de réalité virtuelle, salles immersives…) et la dématérialisation des supports de médiation (expositions augmentées par du cross media, sites web, vidéos en ligne…).

Cette révolution comporte également une dimension sociale, qui permet un dialogue plus personnalisé et instantané entre institutions, médiateurs et publics, grâce notamment aux réseaux sociaux.

Outils, supports, méthodes, valeurs… Le terme « numérique » recouvre de nombreux champs. Avec une quinzaine d’années de recul, peut-on observer un élargissement des publics grâce au numérique ? Les nouvelles techniques de médiation induites par le numérique ont-elles une réelle efficience au service du partage de la CSTI ? En quoi la révolution numérique a-t-elle révolutionné le rapport aux savoirs ? En quoi transforme-t-elle le rôle des publics dans les actions de médiation ? Quelles nouvelles compétences les médiateurs ont-ils besoin de développer ?

Programme :

- 9h15 – 9h45 : accueil café

- 9h 45 – 10h30 : conférence introductive par Laurent Chicoineau (Directeur La Casemate Grenoble). Retour sur le rapport « Partager les cultures scientifique, technique et industrielle à l’ère numérique ». Quels sont les enjeux de la médiation à l'ère numérique ?

- 10h30 – 12h : Table-ronde : Comment la transition numérique favorise-t-elle la capacitation des publics (participation citoyenne, développement des savoir-faire et savoir-être, innovation ascendante…) ?

Pascale Garreau (Ex responsable éducation numérique chez Tralalere / Co-fondatrice de l'association Savoir*Devenir) L'éducation aux médias et à l'information.

(Ex responsable éducation numérique chez Tralalere / Co-fondatrice de l'association Savoir*Devenir) L’éducation aux médias et à l’information. Marion Sabourdy (Responsable éditorial, Echosciences Grenoble). L'éducation au numérique pour les médiateurs et les enjeux du numérique pour la mise en réseau des acteurs de CSTI.

Laurent Dupont (Co-fondateur Lorraine Fab Living Lab - ERPI / ENSGSI). Culture numérique = culture du faire. Exemple des fablabs et de leur interaction avec les lieux de l'enseignement et de la culture : quels liens ? Qu'appelle-t-on tiers-lieux ? Quelle philosophie y-a-t-il derrière (open science, DIY, droit à l'erreur…) ?

(Co-fondateur Lorraine Fab Living Lab - ERPI / ENSGSI). Culture numérique = culture du faire. Exemple des fablabs et de leur interaction avec les lieux de l’enseignement et de la culture : quels liens ? Qu’appelle-t-on tiers-lieux ? Quelle philosophie y-a-t-il derrière (open science, DIY, droit à l’erreur…) ? Kadriye Cikmazkara (formatrice sciences et chargée de mission à la Délégation académique au numérique pour l'éducation (Dane) de Nancy-Metz). Les premiers apprentissages scientifiques : le rôle du numérique. Le numérique induit des changements de pratique chez les enseignants : qu'en est-il en sciences ? Le rôle du numérique dans la construction des savoirs scientifiques. Le numérique et la médiation vers un public jeune.

- 12h - 13h : visite de l'exposition itinérante « de l’Homo Numericus au citoyen numérique », réalisée par le centre Inria Nancy – Grand Est et la MJC centre social Nomade dans le cadre du programme CERCo.

- 13h - 14h : repas sur place

- 14h - 16h : ateliers pratiques en parallèle (merci de vous munir d'un ordinateur portable pour ces ateliers) :

> La datavisualisation et ses enjeux pour l'éducation et la culture, par Jean-Marie Lagnel , directeur de création chez Studio V2, et Denis Delbecq , journaliste indépendant.

"Rendre intelligibles des données scientifiques est souvent une tâche ardue. Heureusement, il y a la data-visualisation ! Après avoir levé le voile sur cette mystérieuse discipline et ses enjeux, passez à des exercices pratiques et créez vos propres dataviz grâce à des outils en ligne."

> Formation à la pensée informatique, par Marie Duflot-Kremer, maître de conférences en informatique à l'Université de Lorraine.

"Quels sont les principes généraux de la programmation informatique ? Qu’appelle-t-on « pensée computationnelle » ? Mieux comprendre et maîtriser la culture numérique passe par l’expérimentation : découvrez les outils à disposition (Scratch, Class’ Code…) et pratiquez des activités sans ordinateur !"

- 16h15 - 16h45 : conclusion de la journée par Laurent Chicoineau .

