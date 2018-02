Conférence scientifique

Rencontres Inria et LJLL en calcul scientifique

Les Rencontres ont pour but de présenter les dernières avancées dans le calcul scientifique, la modélisation et l’analyse numérique, ainsi que de rassembler les communautés académiques et industrielles intéressées par ces domaines. Les présentations comporte une partie explicative des méthodes, compréhensible par la plupart, et une partie plus spécialisée, contenant également des résultats numériques. Les Rencontres résultent de la fusion du Séminaire Modélisation et Calcul Scientifique du centre Inria de Paris et le Groupe de travail ‹‹ Méthodes Numériques ›› du Laboratoire Jacques-Louis Lions de l’Université Paris 6 (UPMC). Date : 15/05/2017

15/05/2017 Lieu : Inria de Paris - Salle Jacques-Louis Lions 1 - 11h00

Inria de Paris - Salle Jacques-Louis Lions 1 - 11h00 Intervenant(s) : Léandre Giret, Erell Jamelot, Félix Kpadonou

Nuclear core reactor simulations with low-regularity solution

The behaviour of a nuclear core reactor can be modeled by the neutron diffusion equation. In the steady-state case, one must solve an eigenvalue problem. More precisely, one looks for the smallest eigenvalue of the problem, whose inverse is called the criticality factor. For the core simulations, the model commonly involves three or more intersecting, highly heterogeneous, material components. As a result, the solution to the diffusion equation is of low regularity.

Our focus will be on the solution of the eigenvalue problem in this setting, possibly with the help of a domain decomposition method.