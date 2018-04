Conférence - Communication

Interspeech, la conférence annuelle de l'association ISCA (International Speech Communication Association) aura lieu cette année du 25 au 29 août 2013 au Centre des Congrès de Lyon. Interspeech est la plus grande et la plus complète conférence internationale, s'intéressant aux sciences et technologies du traitement du langage parlé. Date : 25/08/2013 au 29/08/2013

Lyon Organisateurs : Inria Rennes - Bretagne Atlantique

La parole est une activité humaine fondamentale qui concerne divers domaines tels que la biologie, la médecine, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie et l'écologie. Elle est au cœur de l'organisation de l'être humain et de son développement (santé, personnalité et intelligence). Elle est également essentielle à la synergie au sein de groupes et à leurs relations avec l'environnement. Outre les points de vue acoustique classique et linguistiques sur la communication orale, toutes ces disciplines connexes fournissent des approches complémentaires à la parole en tant que clé de voûte de la communication, de la cognition et de l'interaction dans les sociétés humaines.

La conférence Interspeech 2013 a comme objectif de promouvoir une approche interdisciplinaire qui couvre tous les aspects de la science et de la technologie de la parole : des contributions fondamentales aux applications pratiques et ce dans une grande variété de domaines.

Interspeech 2013 est coordonnée par l'AFCP (Association Francophone de la Communication Parlée), et est organisée par le centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique, sous la présidence de Frédéric Bimbot (IRISA CNRS) en collaboration avec Cécile Fougeron (LPP CNRS / Université de Paris 3) et François Pellegrino (DDL CNRS / Université de Lyon 2).

Cette édition sera la 14 ème de la série annuelle d'événements Interspeech et coïncidera avec le 25e anniversaire de l'ISCA, anciennement connu sous le nom ESCA, qui est né en France en 1988.

