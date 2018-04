Conférence scientifique

EGC 2014 : 14 ème conférence Extraction et Gestion des Connaissances

Du 28 au 31 janvier 2014, se dérouleront au centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique, les 14èmes journées francophones "Extraction et Gestion des Connaissances". Date : 28/01/2014 au 31/01/2014

28/01/2014 au 31/01/2014 Lieu : Inria Rennes - Bretagne Atlantique

La conférence Extraction et Gestion des Connaissances (EGC) est un événement annuel important réunissant des chercheurs, des industriels et des étudiants des communautés Bases de Données, Apprentissage automatique, Ingénierie des connaissances, Représentation des connaissances, Statistique et Fouille de données afin de discuter des innovations et des résultats scientifiques les plus récents de ces domaines.

Depuis près de 20 ans, nous assistons à une explosion des données disponibles. Les applications traitent des données de plus en plus nombreuses et diverses suscitant des besoins nouveaux en termes de méthodes, de techniques et d’outils pour les acquérir, les classifier, les intégrer, les représenter, les stocker, les indexer, en extraire des connaissances pertinentes et les visualiser. La grande diversité des données pose le problème de leur intégration en prenant appui sur des ontologies regroupant des connaissances pouvant être également volumineuses, mais aussi hétérogènes et distribuées. Par ailleurs, de nouvelles sources de données prometteuses telles que le web social ou le web des données liées (le LOD) sont apparues. Tous les développements nouveaux issus des toutes les différentes évolutions du domaine doivent être évalués et mis en regard avec les approches précédentes. Les différents thèmes de la conférence EGC ont pour objectif de couvrir l’ensemble de ces aspects.

Les applications liées à l’extraction et la gestion des connaissances, dont celles relevant du domaine du Web sémantique, constituent de leur côté un vaste champ de recherche, d’expérimentation et de valorisation dans lequel se développent des méthodologies innovantes.

La conférence EGC se veut un lieu privilégié d’échange entre les chercheurs mais également entre les chercheurs et les industriels qui déploient des applications, permettant de préciser les besoins, de faire émerger les enjeux du domaine et de contribuer de manière plus générale à la formation d’une communauté scientifique dans le monde francophone autour de la problématique de l’extraction et de la gestion des connaissances.

