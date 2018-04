Forum

Forum Docteurs Entreprises 2016

Le Forum Docteurs & Entreprises est une journée de rencontre entre les entreprises implantées en Bretagne et les doctorants/jeunes docteurs. Il a pour but de mieux faire comprendre la plus value que les docteurs peuvent apporter à l’entreprise tout en faisant prendre conscience aux docteurs leur potentiel professionnel et les perspectives offertes par l’entreprise. Pour sa 6e édition, le Forum Docteurs & Entreprises se déroulera le 17 juin 2016 sur le campus de Beaulieu à l’ISTIC de Rennes. Date : 17/06/2016

17/06/2016 Lieu : ISTIC Rennes

L'édition 2016 est organisée autour de deux thématiques :

« L’insertion professionnelle des docteurs », qui recouvre l'identification des compétences spécifiques aux jeunes docteurs avec un éclairage sur la diversité des parcours professionnels possibles après un doctorat ;

« Le docteur, un moteur de l’innovation » qui recouvre la mise en place de projets innovants par le docteur au sein d’une entreprise ou par l’entrepreneuriat.

Ce forum met l'accent sur le partage d'expérience, trois tables rondes permettront d’échanger et de débattre sur des thématiques qui touchent la vie professionnelle du jeune docteur. Elles seront animées par des docteurs en poste en entreprise ainsi que des professionnels du secteur concerné. Une conférence abordera les compétences et les secteurs d’insertion professionnelle des docteurs dans l’entreprise notamment hors R&D.

De plus, des ateliers pratiques apporteront des éléments de réflexion et des outils concrets aux participants pour une insertion professionnelle réussie (sur inscription). Un espace sera dédié aux stands de partenaires académiques et d’entreprises qui recrutent afin de permettre des échanges avec les participants.

Enfin, des docteurs/doctorants pourront participer au concours « Dessine ton projet d’avenir » en partenariat avec PEPITE, l’UBL et l’UE35 où ils présenteront leur projet de thèse et/ou leur projet professionnel sous la forme d’un poster tout public et d’un pitch en amphithéâtre.

Keywords: INRIA Rennes - Bretagne Atlantique Forum Docteurs Entreprises