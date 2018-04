Exposés scientifiques à l'espace Conférences Inria

Conférences - TIC

Le centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique inaugure son nouvel espace Conférences en vous proposant deux exposés scientifiques sur les enjeux des technologies de l'information et de la communication. Date : 18/05/2011

18/05/2011 Lieu : Espace Conférences centre Inria Rennes - Bretagne atlantique

Espace Conférences centre Inria Rennes - Bretagne atlantique Intervenants : Denis Rouffet (Alcatel Lucent), Anne-Marie Kermarrec (Inria)

Programme

De 14h00 à 15h00 : "Auto-organisation dans les réseaux mobiles de quatrième génération", par Denis Rouffet (Alcatel - Lucent)

Denis Rouffet fera un point sur une des spécificités des réseaux de quatrième génération qui devraient offrir une plus grande simplicité d'opération grâce à des méthodes d'auto-organisation. Il parlera de la réalité des besoins et de la façon dont des résultats de recherche ont été incorporés. La norme permet la mise en œuvre de processus distribués. Toutefois, il est apparu récemment que ces processus n'étaient pas indépendants. Denis Rouffet montrera qu'il y a un besoin de généralisation du modèle et des processus associés et que ce domaine appelle à des travaux de recherche.

Denis Rouffet a passé la première partie de sa vie professionnelle dans la recherche (laboratoires Philips, France Telecom et CNES) avant de partir dans l'industrie spatiale (Alcatel Espace). Il a contribué à la création de deux opérateurs satellitaires (Globalstar et Skybridge) puis est passé dans les télécommunications avec les mobiles. Actuellement il contribue dans Alcatel-Lucent au développement de la quatrième génération mobile et plus spécifiquement aux petites cellules.

De 15h00 à 16h00 : "Ces internautes qui nous veulent du bien", par Anne-Marie Kermarrec, directrice de recherche Inria

L'utilisateur est au coeur des applications Web 2.0: désormais acteur à part entière de l'Internet,il est un générateur prolifique de contenu, un grand consommateur de bande passante et le décideur ultime quand à l'adoption de nouvelles applications. Cette explosion du volume d'information, émanant des réseaux sociaux, des flux rss, des sites collaboratifs, des recommandations de sites variés, doit cependant être suffisamment filtrée pour répondre aux besoins spécifiques de chacun et éviter que les utilisateurs ne se noient dans cette masse de données. Ce besoin de personnalisation s'accompagne d'une nécessité de capturer précisément et dynamiquement les intérêts des utilisateurs et en retour pose le

problème du respect de la vie privée, quand ces données privées sont stockées par des entités centrales, au risque d'être exploitées par ces mêmes entités. Dans cet exposé, Anne-Marie Kermarrec présentera un système décentralisé de diffusion d'information instantanée, assurant à la fois, la personnalisation, le passage à l'échelle et évitant le syndrome "Big Brother". Un mécanisme de filtrage collaboratif permet au système de maintenir dynamiquement pour chaque utilisateur, un réseau social implicite, formé d'utilisateurs similaires, assurant la diffusion (épidémique) d'information personnalisée et décentralisée.

Anne-Marie Kermarrec est directrice de recherche Inria Rennes depuis 2004 et responsable scientifique de l'équipe projet ASAP (As Scalable As Possible) sur les fondations des systèmes large échelle dynamiques. Elle est également responsable du projet ERC Starting Grant GOSSPLE (2008-2013) et chair de l'ACM System Award. Son domaine de recherche est celui des systèmes distribués, réseaux sociaux et algorithmes épidémiques. Elle a obtenu son doctorat en 1996 de l'Université de Rennes 1 et son habilitation en 2002. Chercheur à Microsoft Research, Cambridge (United Kingdom) de 2000 à 2004, elle a egalement effectué un séjour d'un an à Vrije University à Amsterdam (NL) en 1997.

