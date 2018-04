Conférences - Académie des sciences

Journée Inria - Académie des sciences

Jeudi 8 décembre, le centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique reçoit l'Académie des sciences suite à la distinction de deux de ses chercheurs : Anne-Marie Kermarrec, lauréate 2011 du Prix Michel Montpetit et Rémi Gribonval, lauréat 2011 du prix Blaise Pascal.

A cette occasion, une journée de conférences scientifiques vous est proposée. Date : 8/12/2011

8/12/2011 Lieu : Espace conférences - centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique

Entrée libre et gratuite

Programme :

09h45 : Mot d'introduction

de Bertrand Braunschweig, directeur du centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique

10h00 : Présentation de l'Académie des sciences, de la section "Sciences mécaniques et informatiques" et des prix Michel Montpetit et Blaise Pascal

par François Baccelli, membre de l'Académie des sciences section "Sciences mécaniques et informatique" et directeur de recherche Inria

10h15 : " Vers un Web social personnalisé et privé"

par Anne-Marie Kermarrec, directrice de recherche Inria, responsable de l'équipe-projet ASAP et lauréate 2011 du Prix Michel Montpetit de l'Académie des sciences

Résumé : La navigation sur Internet n'est désormais plus dominée par les moteurs de recherche, l'utilisateur surfe aussi et surtout à partir des notifications qu'il reçoit des réseaux sociaux, des flux rss, des sites collaboratifs ou des recommandations de sites variés. Ces diverses sources sociales génèrent toutefois une quantité astronomique d'information qu'il est nécessaire de filtrer pour répondre aux besoins spécifiques de chacun et éviter l'overdose. Pourtant, les utilisateurs sont de plus en plus réticents à confier leurs profils et leurs informations personnelles à des monopoles de l'Internet, qui ont une propension avérée à les exploiter, et qui, de surcroit, ont de plus en plus de difficulté à gérer cette quantité d'information dynamique. Dans cet exposé, Anne-Marie Kermarrec présentera un système entièrement décentralisé de diffusion d'information instantanée, dans lequel les internautes bénéficient d'un service de notifications personnalisé mis en oeuvre par un mécanisme de filtrage collaboratif, sans jamais révéler leur profils et leurs goûts exacts au reste du monde.

11h15 : "La parcimonie : une valeur d'avenir ? "

par Rémi Gribonval, directeur de recherche Inria au sein de l'équipe-projet METISS et lauréat 2011 du prix Blaise Pascal de l'Académie des sciences

Résumé : Cet exposé dressera un panorama des principales avancées mathématiques et algorithmiques récentes exploitant la parcimonie des signaux et des images, c'est à dire le fait qu'ils peuvent être exprimés de façon concise comme combinaison linéaire d'un petit nombre de formes de bases, appelés atomes. L’exemple de la séparation aveugle de N sources audio à partir de M < N capteurs illustrera dans un premier temps l’apport de la parcimonie pour résoudre des problèmes inverses avec plus d'inconnues que d'équations. J'évoquerai alors les fondements mathématiques de ces techniques, qui ont pu apparaître comme "miraculeuses", et décrirai pour conclure quelques applications émergentes de ces outils ainsi que quelques nouveaux défis.

14h00 : "Fourier + 200"

par Patrick Flandrin, membre de l'Académie des sciences et directeur de recherche au CNRS, dans l'équipe "Signaux, Systèmes et Physique" du Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon

Résumé : La transformation de Fourier fête cette année son 200ème anniversaire. L'exposé en rappellera l'importance et présentera 3 études récentes liées à l'extension de certaines de ses propriétés. Les deux premières se placeront dans un cadre fréquentiel évolutif, permettant de revisiter la notion de stationnarité et son test, ainsi que d'obtenir des représentations localisées pour des signaux "chirps" sur la base d'arguments de parcimonie. La troisième s'appuiera sur la notion d'oscillation et discutera de décompositions pilotées par les données, en particulier dans leurs liens avec une interprétation physique.

Keywords: Académie des sciences Anne-Marie Kermarrec Rémi Gribonval INRIA Rennes - Bretagne Atlantique