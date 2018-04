Débat - Citoyen

Le Pouce, épisode 1 saison 1 "Recherche et Entrepreneuriat, quelles interactions ?" , jeudi 22 Janvier de 18 à 20h

Dans le cadre de la French Tech Rennes, Inria et la Cantine Numérique, point de co-working et d’échanges privilégiés, co-organisent Le Pouce. L'objectif : créer des ponts entre les acteurs du riche écosystème numérique local breton et créer des liens entre ces mêmes acteurs et les citoyens rennais. Premier rendez-vous : le jeudi 22 janvier de 18 à 20h à la Cantine Numérique de Rennes sur la thématique "Recherche & Entrepreneuriat : quelles interactions?". Date : 22/01/2015

22/01/2015 Lieu : Cantine Numérique de Rennes

Le Pouce , c’est une « pause numérique et société » qui prend la forme de plusieurs conférences/débats par an. Lors de ces rencontres, les intervenants donneront de la visibilité aux enjeux du numérique dans notre société en abordant des sujets tels que l’art numérique, la vie privée sur Internet, l’éducation en ligne… C’est un événement gratuit et ouvert à tous et à toutes, de l’entrepreneur au chercheur en passant par toute personne curieuse de savoir ce que lui réserve l’avenir.



L’édition du 22 janvier sera la session de lancement. Elle se focalisera sur les liens que peuvent entretenir le monde de la recherche et celui de entrepreneuriat. Plusieurs start-ups rennaises issues d’une collaboration avec le monde de la recherche, telles que Golaem ou ArteFacto, viendront partager leurs expériences. Un pot sera prévu à la fin de la rencontre qui aura lieu de 18h à 20h à la Cantine Numérique de Rennes et nous serions ravis de vous y retrouver !

