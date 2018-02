Transition énergétique

Charlotte Renauld - 23/05/2016

Le centre Inria Saclay – Île-de-France partenaire de #DRIM’ in Saclay

L’initiative #DRIM’ in Saclay tend à promouvoir sur le territoire francilien des valeurs essentielles au processus d’innovation telles que l’ouverture, la collaboration, l’interdisciplinarité. Inria, qui promeut « l'excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société » partage ces valeurs et est partenaire de cet événement dont l’objectif est de favoriser le rapprochement des mondes académique et industriel.

Sous le Haut Patronage d'Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, la prochaine édition de DRIM'in Saclay qui aura lieu les 14, 15 et 16 juin 2016 portera sur le thème de la transition énergétique.

Une grande partie de l’énergie que nous consommons aujourd’hui provient de ressources fossiles non renouvelables, polluantes et coûteuses. La transition énergétique est aujourd’hui un défi pluridisciplinaire et sociétal . L’enjeu majeur est de nous mener progressivement vers un mix énergétique et une consommation plus sobre.

Les grands comptes de l’édition 2016 de DRIM'in Saclay, opérant dans le domaine de l’énergie, lancent des appels à candidature pour lesquels des avancées technologiques et des innovations sont attendues afin d’accélérer la transition énergétique.

Ainsi, EDF, ERDF, GRDF, SUEZ, ENGIE et SIREDOM posent 13 défis comme « La valorisation de la filière électromobilité en Essonne » ou encore un « Serious Game » sur la transition énergétique. Des groupes de travail mixtes choisiront les défis sur lesquels ils souhaitent travailler pendant la durée de l’événement et par la suite. A l’issue de l’événement, les groupes de travail viendront restituer leur travail lors d’un concours récompensant l’innovation et le travail collaboratif.

L’inscription et la participation (gratuites) sont ouvertes aux entreprises, créateurs d’entreprise, chercheurs, doctorants, étudiants, entrepreneurs, associations, enseignants, développeurs et demandeur d’emplois.

Mots-clés : INRIA Saclay - Île-de-France Transition énergétique DRIM'in Saclay