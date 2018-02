Prix de thèse

Laure Guion - 30/09/2013

Améliorer le référencement et la chronothérapie avec le même outil ?

Olivier Fercoq a obtenu l'un des deux prix de thèses du Programme Gaspard Monge pour l'optimisation et la recherche opérationnelle (PGMO) pour un sujet qui allie deux applications très différentes : référencement web et chronothérapie. Son prix lui sera remis le 3 octobre 2013 lors des Journées PGMO.

Comment s’est défini le sujet de votre thèse ?

Pour ma thèse, je suis parti d’un problème posé par Orange : on considère un webmaster qui possède un site internet et qui aimerait savoir quoi faire avec ses hyperliens pour être bien placé dans les moteurs de recherche . En effet, on connaît le principe mathématique général du moteur de recherche de Google, même si certains détails font partie du secret technologique. Je devais utiliser un outil mathématique qui s’appelle les vecteurs propres de Perron de matrices positives . Pour expliciter, on peut voir une matrice positive comme un tableau de chiffres, où tous les chiffres seraient positifs. Le tableau permet ainsi de classer de l’information. La notion de vecteur propre évoque une idée de mouvement au fur et à mesure du temps : dans notre exemple un internaute qui se déplacerait dans les pages. Mais comme souvent en maths, quand on s’intéresse à un domaine, on découvre que l’outil s’applique dans d’autres.

Comment s’est fait l’ouverture de votre thèse à la chronothérapie ?

J’ai fait une recherche dans la littérature scientifique sur les domaines où pouvaient s’appliquer les vecteurs propres de Perron. Il y avait par exemple un sujet dans les réseaux de portables, pour savoir à quelle puissance il faut allumer les différents téléphones pour éviter les interférences. Mais j’ai préféré m’intéresser à la chronothérapie et la dynamique de population de cellules , c’est-à-dire comment elles évoluent dans le temps. Il s’agissait d’une optimisation du processus très concret : déterminer quelle quantité de quel médicament donner à quel moment . Cela me donnait l’occasion de trouver un algorithme qui fonctionne pour résoudre ce problème, dans l’idée d’aider à combattre le cancer ! Ce travail ne se faisait pas en lien direct avec les hôpitaux mais j’étais dans un groupe transdisciplinaire avec Paris 6.

Pour finir, pouvez-vous nous parler de votre parcours et où vous en êtes aujourd’hui ?

Je suis originaire de Bordeaux, où j’ai passé mon bac S et j’ai fait une prépa au lycée Montaigne. Ensuite j’ai intégré l’ENSTA dans la filière mathématique et optimisation, tout en faisant un master recherche à Paris 6. J’ai travaillé sur ma thèse « Optimisation de vecteurs propres de Perron et applications: du référencement de pages web à la chronothérapie » au sein de l’équipe-projet Maxplus , avec un sujet de thèse imaginé par Stéphane Gaubert et Mustapha Bouhtou. Aujourd’hui, je suis en post-doc à Édimbourg . Je travaille toujours dans le domaine de l’optimisation, mais maintenant, au lieu de partir des applications vers l’algorithme, je commence par étudier des algorithmes et je cherche à les mettre application. Par la suite, j’envisage de continuer dans la recherche en France ou à l’étranger.

Prix de Thèse PGMO Le Programme Gaspard Monge pour l'optimisation et la recherche opérationnelle (PGMO), créé grâce à un mécénat d'EDF au sein de la Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH), décernent deux prix de thèse avec la participation et le patronage scientifique de la ROADEF et de la SMAI (groupe thématique MODE). Ils sont destinés à récompenser deux thèses de doctorat, soutenues en France lors de l'année civile 2012, apportant des contributions significatives en optimisation et recherche opérationnelle, aussi bien du point de vue théorique qu'applicatif, en mathématiques et/ou informatique. La remise des prix se fera le 3 octobre 2013 lors de la journée de bilan du PGMO à l'ENSTA, lors de laquelle ils feront des exposés de leurs travaux.

Mots-clés : Olivier Fercoq Prix de thèse PGMO Equipe MAXPLUS Inria Saclay - Île-de-France Optimisation