Événement

Charlotte Renauld - 26/10/2015

24 et 25 novembre 2015 : 1ère convention d'affaires de l'Université Paris-Saclay sur les "big data"

L’Université Paris-Saclay organise une Convention d’Affaires sur la thématique « Big Data » à Saclay. Il s'agit d’un événement ambitieux à portée nationale avec un ciblage sur les thématiques autour des enjeux et des opportunités du Big Data incluant les sciences de la donnée, le potentiel économique et l’impact sociétal. Nozha Boujemaa, directrice du centre de recherche Inria Saclay Ile-de-France, est présidente du comité d’organisation de cette convention qui se déroulera les 24 et 25 novembre 2015 à HEC Paris.

Sous le haut patronage d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, la Business Convention on Big Data permettra sur 2 journées de rendre visible l’offre de l'Université Paris-Saclay en matière de recherche, formation et innovation en Big Data, de mettre en relation les industriels du domaine et les établissements de l’Université Paris-Saclay afin de favoriser des projets collaboratifs et de générer des opportunités de transfert.

Dans le domaine ciblé, cette convention permettra d’orienter les acteurs du monde socio-économique vers les différentes unités de recherche ou plateformes technologiques, d’avoir un regard exhaustif sur les périmètres des activités de recherche et des expertises scientifiques du campus de Saclay et de faire connaître les spécificités scientifiques du campus pour se démarquer des autres regroupements académiques et pour valoriser les compétences.

Les résultats attendus visent à améliorer la promotion de la recherche de l'Université Paris-Saclay auprès des industriels français (voire internationaux), à connaitre les tendances en termes d’innovation dans le domaine des big data afin de pouvoir anticiper les évolutions, d’identifier les sources de données qui seraient à disposition de la recherche, de faciliter les projets collaboratifs à tous les niveaux : recherche, formation, transfert, et enfin de détecter ou déclencher des opportunités de transferts de technologies.

Programme

Le programme est basé sur la présentation des projets en cours et les technologies issues de l’Université Paris-Saclay et de son écosystème (partenaires industriels, pôles de compétitivité, chaires académiques et industrielles ...)

Quelques thématiques phares :

Analyse des marchés (définition, taille/croissance, spécificités françaises, etc.)

Cartographie des formations (intiales et continues) en matière de big data

Offre scientifique : état des lieux des forces et des savoir-faire dans l’écosystème de l'Université Paris-Saclay

Connaissances et pratiques aux fontières de la science : des études de cas impliquant les producteurs/utilisateurs/transformateurs dans un grand nombre de domaines applicatifs (Santé, Transport, Énergie, Marketing, Relation client, etc.)

Consulter le programme complet.

Expositions et sponsors

Sponsors et exposants ont toute leur place dans cette première Business Convention de l'Université Paris-Saclay sur les big data. Cette convention d'affaires proposera de nombreuses opportunités de networking (pauses-café, buffets-déjeuner). Un espace exposition sera disponible, proposant quarante stands. Les commanditaires bénéficieront d'annonces quotidiennes via écrans numériques dans les espaces.

Pour recevoir les informations sur les opportunités d'exposition et l'offre de sponsoring, contactez bigdata-convention@universite-paris-saclay.fr ou téléchargez le dossier d’inscription.

Inscriptions

La participation à la convention n'est pas soumise au règlement de frais d'inscription.

Vous trouverez le formulaire d’inscription sur ce lien.

Mots-clés : Convention INRIA Saclay - Île-de-France Université Paris-Saclay Big data