Partenariat Recherche - Industrie

Stéphanie Dupont - 1/03/2016

Safety Line et Inria Saclay – Île-de-France créent un Inria Innovation Lab pour réduire la consommation en carburant des avions.

Le partenariat entre Safety Line et l’équipe de recherche COMMANDS se concrétise aujourd’hui par la création d’un Inria Innovation Lab. Baptisé OSCAR (OptimiSation of Consumption for AiRplanes) , et créé pour une durée de trois ans, ce laboratoire commun vise à améliorer le développement du produit OptiClimb et à fournir aux compagnies aériennes des outils de programmation des vols, et de pilotage des performances opérationnelles. Le bénéfice industriel se traduit par l’optimisation de la consommation de carburant et la diminution des émissions de CO2.

L’Inria Innovation Lab OSCAR

Le projet est composé de l’équipe-projet COMMANDS du centre Inria Saclay – Île-de-France dont le thème de recherche central est l’étude de l’optimisation dynamique dans ses divers aspects, et de Safety Line dont l’activité principale consiste à développer et distribuer des solutions logicielles innovantes d’amélioration de la performance destinés aux entreprises du secteur aérien, en exploitant les données de vol.

Suite d’une collaboration déjà fructueuse

Partenaires depuis trois ans, Safety Line et l’équipe COMMANDS d’Inria Saclay – Île-de-France ont précédemment travaillé sur l’optimisation des vitesses de montée dans la planification des vols. De cette collaboration ont résulté un brevet et la solution logicielle OptiClimb, qui permet aujourd’hui aux compagnies aériennes de réduire significativement leur consommation de carburant et diminuer les émissions de CO2. Grâce aux données des boîtes noires, OptiClimb optimise le profil de montée du vol et permet de réaliser plusieurs centaines de milliers d’euros d’économies chaque année. Cette solution répond ainsi aux enjeux à la fois économiques et environnementaux du secteur aérien.

Intégration et application opérationnelle de technologie innovante

Pierre Jouniaux, Président et fondateur de Safety Line témoigne : « Pour une start-up comme Safety Line, la collaboration avec une institut de recherche tel qu’Inria est une véritable opportunité. En effet, elle permet d’exploiter une technologie innovante dans le cadre d’une industrie en accélérant son intégration opérationnelle. » L’équipe COMMANDS développe depuis 2010 Bocop, une boîte à outils open source pour l’identification et l’optimisation. Les outils sont intégrés dans l’offre logicielle OptiClimb. Selon Frédéric Bonnans, responsable de l’équipe-projet COMMANDS : « pour notre équipe, la collaboration avec cette start-up dynamique est une occasion d'illustrer et d'enrichir notre boîte à outils Bocop en commande optimale, en profitant de la réactivité d'une petite structure. »

Mots-clés : Inria Innovation Lab Équipe-projet COMMANDS Inria Saclay Ile-de-France Optimisation