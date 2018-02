Le centre Inria Saclay – Île-de-France s’agrandit

Les démonstrations présentées :

* L'équipe-projet Commands a présenté "Bocop", un ensemble d'outils logiciels pour l'optimisation de systèmes dynamiques. Les applications incluent notamment l'énergie (bioréacteur, microgrid , véhicule hybride). Une collaboration est actuellement en cours avec la start-up Safety Line sur l'optimisation des trajectoires d'avions.

* L'ÉquipEx FIT IoT-Lab : Le centre Inria Saclay – Île-de-France héberge l’une des huit plates-formes IoT-LAB de l’équipement d’excellence FIT. Cette infrastructure de réseau de capteurs est un environnement idéal pour tester les technologies de l’Internet des objets. FIT IoT-LAB poursuit l’initiative débutée avec le réseau français SensLab et est déployé sur huit sites (Saclay, Grenoble, Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, Lyon, Berlin).

* L'équipe-projet Gamma3 travaille sur la robustesse et la rapidité des algorithmes (mailleurs et solveurs) et met au point des logiciels de simulation numérique basée sur l'adaptation de maillages, par exemple, pour des problèmes concrets de mécanique des fluides.

* L'équipe-projet MΞdisim a dévoilé "HeartVibes" , un dispositif de captation cardiaque sur smartphone . Développé à l’origine pour le suivi physiologique des astronautes, le sismocardiogramme (SCG) arrive à la portée du grand public, grâce aux capteurs désormais disponibles dans la plupart des smartphones . L’exploitation conjointe de SCG et de modèles simulés sur les dispositifs légers permettra un suivi cardiologique beaucoup plus fin, et facilement accessible pour les médecins et les patients.

* L'équipe-projet Petrus a présenté "PlugDB" , un serveur d’informations personnelles sécurisé capable d’acquérir, de stocker, d’interroger et de partager des données sous le contrôle de l’individu concerné, grâce au principe de la "protection de la vie privée dès la conception".

* Le Laboratoire commun Inria - Microsoft Research a dévoilé HACL *, ou "High Assurance Crypto Library" . Il s’agit d’une bibliothèque cryptographique écrite en F* et compilée vers C . La vérification en F* garantit la sûreté du code source, sa correction fonctionnelle ainsi que l'absence de certains canaux cachés. Elle s'inscrit dans un projet plus large, Everest , de vérification des différents composants du protocole HTTPS.

* Le laboratoire d’informatique de l’École polytechnique : a exposé son projet de géo-indiscernabilité permettant la protection de la vie privée dans les services de localisation. Les systèmes de localisation qui utilisent des informations géographiques pour fournir un service (cartographies, points d’intérêts, promotions, réseaux sociaux…) sont susceptibles d’être attaqués et de révéler ainsi des données pouvant permettre de tracer les utilisateurs, et de déduire des informations liées à leur domicile, leur travail, leur religion, leurs opinions politiques, etc. Afin de protéger la vie privée des utilisateurs, l’équipe-projet Comete, commune à Inria et l'École polytechnique, travaille sur des mécanismes de camouflage (obfuscation) des données de localisation qui sont à la fois robustes, efficaces, et minimisent l’impact sur les services.

* La start-up Therapixel, issue d'Inria, a proposé l’expérimentation de son logiciel "Fluid ", pour une navigation d'images sans contact dans le bloc opératoire. Ce logiciel permet au chirurgien en cours d'opération de faire monter sur un écran les images médicales dont il a besoin sans avoir à retirer ses gants. Par un langage des gestes très ergonomique, le chirurgien peut ainsi naviguer rapidement dans le dossier d’imagerie du patient en salle d’opération et avoir accès à toutes les données pour son intervention, sans risque de contamination.